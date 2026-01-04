El Fulham de Raúl Jiménez recibió a Liverpool en la Jornada 20 de la Premier League, el domingo 4 de enero de 2026.

Raúl Jiménez fue titular con Fulham en la cancha del Craven Cottage, partido que terminó con empate del Fulham ante Liverpool.

Raúl Jiménez en Premier League: ¿Cómo le fue al mexicano en el Fulham vs Liverpool?

Raúl Jiménez jugó 84 minutos del partido del Fulham vs Liverpool, y fue clave en el gol de su equipo en la Jornada 20 de la Premier League.

Al minuto 17, con el partido 0-0, Raúl Jiménez se botó al medio campo, desde donde filtró de primera intención un balón a Harry Wilson, quien abrió el marcador.

Al minuto 77, Raúl Jiménez provocó una acción de peligro de gol, el balón le quedó a Harry Wilson, quien estrelló su disparo en el travesaño.

La realidad es que Raúl Jiménez tuvo poco contacto con el balón, y prácticamente sin oportunidades claras de gol en la delantera del Fulham.

¿Cuántos goles suma Raúl Jiménez en la Premier League?

Raúl Jiménez sumó su segundo partido sin gol con Fulham, después de anotar en las dos jornadas previas en la Premier League.

Raúl Jiménez suma 63 goles en la Premier League, competencia en la que debutó con la camiseta del Wolverhampton, antes de fichar por el Fulham.

Empatado con el chileno Alexis Sánchez, Raúl Jiménez aún puede igualar los 69 goles de Luis Suárez, quien ocupa el sexto lugar de latinos goleadores en Premier League.

¿Cómo quedó el Fulham de Raúl Jiménez vs Liverpool?

El Fulham de Raúl Jiménez empató 2-2 con Liverpool, para llegar a 28 puntos en el lugar 11 de la Premier League.

Harry Wilson adelantó al Fulham al minuto 17, pero Florian Wirtz emparejó el marcador al minuto 57 en Craven Cottage.

Cody Gakpo al minuto 94, le dio la vuelta a favor de Liverpool, pero golazo de Harrisson Reed decretó la igualada.

¿Cuándo vuelve a jugar el Fulham de Raúl Jiménez?

Raúl Jiménez y Fulham recibirán a Chelsea el miércoles 7 de enero, en la Jornada 21 de Premier League.

Más tarde, el sábado 10 de enero, Raúl Jiménez y Fulham enfrentarán al Middlesbrough en la tercera ronda de la FA Cup.