Raúl Jiménez vive un momento inmejorable en la Premier League sustentado en grandes actuaciones con Fulham, goles y asistencias que se han traducido en puntos para su equipo. Esta vez, el delantero le hizo gol a Chelsea en la victoria de los Cottagers, esto al tiempo de mandarse un épico festejo que ya le dio la vuelta al mundo.

Tan pronto como Raúl Jiménez anotó el gol que abrió el marcador en el Fulham vs Chelsea, corrió hacia una esquina del campo y en su festejo, saltó sin moverse en el aire y luego cayó en el césped mientras sus compañeros de equipo se acercaron a él. La imagen dio de que hablar en todo el mundo por lo peculiar de la celebración, misma que el propio delantero explicó al término del juego de Premier League.

“El festejo, pues fue algo que me salió al momento, porque yo iba pensando en la emoción de hacer el gol, iba pensando tirarme de rodillas, pero ya no podemos, ya nos amonestan. Me acordé del festejo del FIFA y dije ‘Así, cómo va’”, le compartió Raúl Jiménez a TNT Sports.

Raúl Jiménez quiere alargar su buena racha en Fulham

Raúl Jiménez es consciente del buen momento que vive con Fulham y ahora tiene como objetivo alargar esa racha positiva hasta que termine la temporada a sabiendas de que esto también implicaría llegar al Mundial 2026 en plenitud de condiciones, cosa que esperan en la Selección Mexicana.

“Yo, en goles o asistencias, en lo que me toca hacer, siempre estar concentrado y ayudar al equipo en esto. Son estos momentos los que se tienen que aprovechar, quiero seguir así por lo que resta de temporada y lo que queda todavía”, dijo Raúl Jiménez luego de su participación con Fulham.

Cabe destacar que, en los últimos cuatro juegos de Fulham, Raúl Jiménez ha participado con dos goles y una asistencia, lo que lo tiene en estos momentos como un titular indiscutible de su equipo, el cual marcha en noveno lugar de la Premier League y está a solamente dos puntos de puestos de competencias europeas.

Raúl Jiménez aprovecha su oportunidad en Fulham

Finalmente, Raúl Jiménez habló de la manera en la que ha aprovechado la lesión de Rodrigo Muniz, misma que propició que tuviera un mayor protagonismo en Fulham.

“Siempre es importante y más en este periodo de diciembre-enero, donde más partidos tenemos, es importante descansar bien, comer bien y tener una buena recuperación. Eso es lo que me ha mantenido para poder seguir jugando. La lesión de Rodrigo hizo que yo tenga este protagonismo y también en el equipo al no estar con los minutos que a veces tenía él o yo, hay que siempre estar. Siempre va a estar difícil estar a punto, pero me he mantenido”, sentenció Raúl Jiménez tras el triunfo de Fulham.

Ahora, Fulham se enfocará en su partido correspondiente a la tercera ronda de la FA Cup en contra de Middlesbrough que se llevará a cabo el próximo sábado 10 de enero.