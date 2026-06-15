El empate 0-0 de España ante Cabo Verde en su debut del Mundial 2026 desató fuertes críticas contra el técnico Luis de la Fuente.

En redes sociales y medios, se cuestionó su planteamiento inicial y la falta de cambios oportunos, además de la condición física de Lamine Yamal y Nico Williams, recién recuperados de lesiones.

Periodistas como Sergio Valentín calificaron el debut como “horrible”, mientras que Marc Crosas señaló un mal manejo táctico de Luis de la Fuente.

“Mal manejo de partido de Luis de la Fuente incluso desde el planteamiento inicial contra una Cabo Verde que hizo lo esperado. Olmo entre líneas y Grimaldo en amplitud eran esenciales. Y hasta Borja Iglesias como referencia. Sin Lamine/Nico parece no hay plan B ante bloques bajos” Marc Crosas, exfutbolista español naturalizado mexicano

España buscará reivindicarse el 21 de junio frente a Arabia Saudita.

¿El empate entre España y Cabo Verde fue culpa de Luis de la Fuente?

En redes sociales, Luis de la Fuente, DT de la Selección de España, fue cuestionado por su estilo de juego ante Cabo Verde, ya que señalan que el entrenador subestimó a sus rivales, además de que no realizó cambios tempraneros para cambiar la situación.

El periodista Sergio Valentín también cuestionó la actuación de España ante Cabo Verde, mismo que calificó como “horrible” debut en el Mundial 2026.

“Ha sido como renunciar a todo lo que nos ha llevado a ser favoritos en el Mundial”, aclaró el periodista Sergio Valentín sobre España en su debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por otro lado, Marc Crosas también lo calificó como un mal manejo de partido por parte de Luis de la Fuente: “Mal manejo de partido de Luis de la Fuente incluso desde el planteamiento inicial contra una Cabo Verde que hizo lo esperado. Olmo entre líneas y Grimaldo en amplitud eran esenciales. Y hasta Borja Iglesias como referencia. Sin Lamine/Nico parece no hay plan B ante bloques bajos”, escribió en su cuenta de X.

Marc Crosas criticó la forma de juego de Luis de la Fuente. (captura)

¿Cuándo será el próximo partido de España en el Mundial 2026?

El próximo compromiso de España en el Mundial 2026 será ante Arabia Saudita el próximo domingo 21 de junio a las 10 horas, tiempo del centro de México.

Para dicho encuentro, Luis de la Fuente deberá plantear un mejor partido que contra Cabo Verde para conseguir los tres puntos y seguir peleando por avanzar de ronda en el Mundial 2026.