Alana Flores -de 25 años de edad- llama “cobarde” a Samadhi Zendejas por retarla a pelear en Supernova: Génesis y retractarse semanas después.

El pasado 11 de febrero, Samadhi Zendejas canceló su participación en Supernova: Génesis y Alana Flores podría no participar en el evento.

Alana Flores llama cobarde a Samadhi Zendejas por cancelar pelea

Samadhi Zendejas no ha dado más detalles sobre la cancelación de su pelea en Supernova: Génesis, pero Alana Flores no ha parado de señalar a la actriz de incumplida y hasta soberbia.

Alana Flores compartió un video donde daba su opinión sobre la renuncia de su rival, donde la llamó cobarde y mostró su decepción.

“Me siento muy decepcionada porque realmente yo veía esto como un reto muy padre y terminó siendo una pelea donde todos empezaron a dudar de mi trabajo, de lo que yo he hecho, me dio mucho coraje” Alana Flores

'Percibí miedo' Alana Flores MOLESTA y decepcionada de Samadhi Zendejas tras bajarse de la pelea

La streamer mencionó que estaba decepcionada de Samadhi Zendejas, pues tenía otra expectativa sobre ella y la pelea: “No la conocía, pero me llamó mucho la atención su perfil”.

“Me parece muy cobarde de su parte proponer un reto para no terminarlo”, dijo, pues fue Samadhi Zendejas quien la retó y al final no quiso concluir el compromiso con la pelea.

Alana Flores percibió miedo en el careo con Samadhi Zendejas del Supernova: Génesis

El primer careo de Supernova: Génesis fue el pasado 21 de enero, sobre el que Alana Flores reveló que sintió una energía extraña con Samadhi Zendejas.

Pues Samadhi Zendejas se mostraba segura, pero su actitud era otra y mostraba miedo, según Alana Flores.

“Siento mucho coraje y siento frustración absolutamente todo pasa por algo. Vendió una imagen que hasta yo me la creía (...) tengo el recuerdo de todas mis rivales en el cara a cara, las palabras y la energía de ella no coincidía” Alana Flores

Alana Flores expresó que sentía frustrada y enojada con Samadhi Zendejas, pues tras cancelar echó a la borda su entrenamiento.

Supernova: Génesis no ha mencionado si Alana Flores tendrá otra contrincante o definitivamente no se va a subir al ring.

Mientras que Samadhi Zendejas no ha respondido a las declaraciones de Alana Flores y tampoco ha dado señales de regresar a Supernova: Génesis.