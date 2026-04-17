Está todo listo para Supernova Génesis, una nueva edición del evento que enfrenta a influencers sobre un ring de box y atrapa la atención de millones de usuarios. Esta vez, las funciones tendrán lugar el domingo 26 de abril y podrás seguirlas a través de la plataforma de Netflix.

Evento: Supernova Génesis

Fecha: Domingo de abril de 2026

Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Arena Ciudad de México

Transmisión: Netflix

Supernova Génesis: A qué hora y donde ver el evento de box entre influencers

Supernova Génesis se llevará a cabo el domingo 26 de abril a las 17:00 hrs y tendrá como sede la Arena Ciudad de México.

Supernova Génesis: ¿Dónde ver el evento de boxeo entre influencers?

Supernova Génesis se podrá seguir mediante la plataforma de streaming de Netflix. No tendrá transmisión en televisión abierta ni de paga.

Evento: Supernova Génesis

Fecha: Domingo de abril de 2026

Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Arena Ciudad de México

Transmisión: Netflix

Alana se ha posicionado fuerte en el boxeo de influencers (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

¿Quiénes participarán en Supernova Génesis?

Los combates de Supernova Génesis ya están confirmados y tendrán la presencia de influencers como: Alana Flores, Milica, Mario Bautista, Guillermo Peña, Flor Vigna, Aaron Mercury, Lupita Villalobos, entre otros.

La pelea estelar de Supernova Génesis será entre Alana Flores y Flor Vigna, el resto de los combates quedan de la siguiente forma: