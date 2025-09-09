Allan Saint-Maximin se convirtió en uno de los refuerzos más llamativos del Club América para este Apertura 2025 de la Liga MX, sin embargo, Cuauhtémoc Blanco confesó que ni lo ha visto jugar.

Aunque han pasado varios años desde su retiro, Cuauhtémoc Blanco sigue muy ligado al Club América, aunque no ha podido ver en acción al delantero francés Allan Saint-Maximin.

El histórico jugador mexicano dejó claro lo que espera del nuevo refuerzo de las Águilas en la búsqueda de un nuevo campeonato en el futbol mexicano.

La brutal declaración de Cuauhtémoc Blanco sobre Allan Saint-Maximin

En una entrevista con David Faitelson, Cuauhtémoc Blanco habló sobre Allan Saint-Maximin, nuevo refuerzo del Club América en este Apertura 2025 y que ya ha anotado dos goles.

“La neta, no lo he visto. Me dijeron que es un jugador rápido”, comentó Cuauhtémoc Blanco respecto a la llegada de Allan Saint-Maximin al Club América.

El exdelantero de las Águilas explicó que era de esperarse el bajo rendimiento de algunos jugadores tras el tricampeonato, pero que la llegada de Saint-Maximin podría darles fuerza para pelear nuevamente por el título.

“Hay grandes jugadores en el América, ahora lo vamos a ver con este refuerzo, que era lo que necesitaba el club: hacer unos cambios porque yo creo que ya estaban completos, satisfechos, con el tricampeonato”, añadió

“No es fácil conseguir tres campeonatos, la verdad que no es fácil. Ahorita ni Cruz Azul ni Chivas han podido conseguir un campeonato, no es fácil. Creo que hay nivel en el futbol mexicano”, finalizó.

Allan Saint-Maximin con América (Jose Hernandez / Mexsport)

¿Cuándo y a qué hora volverá a jugar Allan Saint-Maximin con América?

El próximo partido de Allan Saint-Maximin con el Club América será ante Chivas en una edición más del Clásico Nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Sin embargo, aún no se sabe si el futbolista francés será titular o arrancará en la banca en este duelo de suma importancia para el Club América.