Vinícius Jr. podría dejar al Real Madrid si es que el Manchester City logra convencerlo para fichar con ellos y llegar a la Premier League.

Manchester City va con todo por el fichajes de Vinícius Jr. y buscaría aprovechar el momento convulso que se vive en el Real Madrid para lanzar el anzuelo al jugador brasileño.

A Vinícius Jr. le resta un año de contrato con el Real Madrid, equipo que podría aprovechar una buena oferta por el astro brasileño para ganar varios millones de euros.

Vinícius Jr. podría dejar al Real Madrid (Jose Breton / AP)

¿Vinícius Jr. y Real Madrid negocian renovación?

Se sabe que el Real Madrid y Vinícius Jr. negocian una posible ampliación de su contrato, pero una supuesta mala relación entre el brasileño y Mbappé permitiría al Manchester City entrar a una negociación.

Trascendió que Vinícius quiere cobrar lo mismo que Kylian Mbappé, petición que no le agradó a Florentino Pérez, quien podría aprovechar una oferta inglesa para aligerar su nómina y “limpiar” el vestidor.

La Premier League es la mejor opción para Vinícius Jr.

Lo cierto es que la opción de Manchester City es muy atractiva para Vinícius, cuyo futuro como futbolista parece destinado a la Premier League.

Arsenal y Chelsea serían otros dos equipos de la Premier League que buscarían fichar a Vinícius Jr., quien a sus 25 años tiene mucho por dar como futbolista.

Real Madrid y Vinícius Jr. buscan un cierre digno ante el Barcelona

Con LaLiga prácticamente perdida, el Real Madrid de Vinícius Jr. enfrenta este domingo al FC Barcelona en el Clásico.

El FC Barcelona podría coronarse ante Real Madrid si saca un empate en su cancha, con lo que celebraría el título ante su rival histórico.