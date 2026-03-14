Supernova: Génesis va contra reloj luego de la polémica surgida con Alana Flores, quien se quedó sin rival luego de que Samadhi Zendejas abandonara la pelea hace una semanas.

Es por ello que Supernova: Génesis tendrá una nueva presentación, donde además de revelar al artista invitado, conoceremos a la nueva rival de Alana Flores.

Alana Flores (Instagram | @alanafloresf)

Supernova: Génesis revelará a la rival de Alana Flores en unos días

A través de una publicación en redes sociales, Supernova: Génesis anunció su segunda presentación para el martes 17 de marzo, donde mostrarán a la rival de Alana Flores, de 25 años.

La presentación de Supernova: Génesis del 17 de marzo se llevará a cabo a las 6:00 p.m., en los siguientes canales oficiales del evento:

Twitch

YouTube

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TikTok

Se espera que la transmisión dure alrededor de dos horas, aunque no se sabe el momento en el que será la revelación de la rival de Alana Flores.

Es posible que sea hasta el final, pues se trata de uno de los anuncios fuertes tanto de la presentación como del evento de box amateur.

Además de que es algo muy esperado por los fans, quienes se decepcionaron por la cancelación de Samadhi Zendejas a último minuto.

Supernova: Génesis (Supernova: Génesis)

¿Quién será la rival de Alana Flores en Supernova: Génesis?

De momento, no se han dado pistas sobre la posible rival de Alana Flores en Supernova: Génesis, lo cual ha aumentado la expectativa de cara al evento.

Pues por un momento se pensó que Alana Flores se quedaría fuera de Supernova: Génesis debido a la baja de Samadhi Zendejas.

Aunque muchos han mencionado nombres como Arigameplays, Bárbara de Regil e incluso una revancha con Gala Montes, en realidad no hay nada claro al respecto.

Habrá que esperar a la revelación del próximo martes 17 de marzo, para ver si los rumores se hacen efectivos o los organizadores dan una sorpresa a los fans.

Estaremos al pendiente de los anuncios que se den en esta transmisión de Supernova: Génesis.