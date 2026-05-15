El Mundial 2026 se inaugura el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, y a continuación te compartimos los partidos imperdibles de la fase de grupos que se jugarán en canchas aztecas.

En México se jugarán 13 partidos del Mundial 2026 distribuidos en tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Pese a que al ser parte del Mundial les da un nivel especial, no todos los partidos lucen tan atractivos, al menos en el papel.

Te compartimos cuáles son en teoría los partidos imperdibles en la fase de grupos del Mundial 2026, en México:

México vs Sudáfrica | jueves 11 de junio | Estadio Ciudad de México

México vs Corea | jueves 18 de junio | Estadio Guadalajara

España y Uruguay | viernes 26 de junio | Estadio Guadalajara

México vs Chequia | martes 24 de junio | Estadio Ciudad de México.

México rumbo al Mundial 2026 (Eduardo Díaz)

¿Por qué son duelos imperdibles en fase de grupos del Mundial 2026 en México?

México aparece en 3 de los cuatro partidos imperdibles del Mundial 2026 que se jugarán en suelo azteca, y tienen esa etiqueta por lo que se juega el Tri en cada uno de ellos.

Los tres puntos en juego entre México y Sudáfrica en la jornada 1 de la fase de grupos, convierten al partido en un partido imperdible, ya que podrían marcar el destino del Tri en el torneo.

México vs Corea es igual de decisivo para el Tri, ya que podría sellar su pase a la siguiente ronda.

Mientras que, en el partido ante Chequia, que se jugará en la CDMX, México se jugaría el primer lugar del grupo y permanecer en la misma sede.

Lamine Yamal con la Selección de España (Joan Monfort / AP)

España vs Uruguay, un partido imperdible en el Mundial 2026

Otro partido imperdible en la fase de grupos, España vs Uruguay, a jugarse en Guadalajara, tiene esa categoría por el nivel de selecciones de las que se trata.

España es aspirante al título del Mundial 2026, mientras que Uruguay peleará por llegar al menos a las semifinales.

Distribución de los juegos del Mundial 2026 en México, durante la fase de grupos

La distribución de los partidos que se jugarán en los estadios de México, durante la fase de grupos del Mundial 2026 es la siguiente: