Josimar Dias “Vozinha”, portero de Cabo Verde, se convirtió en héroe del debut mundialista ante España al firmar siete atajadas que aseguraron el empate 0-0.

“Mi madre no pudo venir por un problema con el visado y el dinero que teníamos que pagar. No pudimos conseguirlo a tiempo” Josimar Dias “Vozinha”, portero de Cabo Verde

Tras ser elegido MVP del partido, el guardameta reveló entre lágrimas que su madre no pudo acompañarlo al Mundial 2026 debido a problemas de visado y costos, además de lamentar la pérdida de sus abuelos, figuras clave en su vida.

Pese al dolor personal, Vozinha agradeció el apoyo de los aficionados y destacó el orgullo de representar a Cabo Verde.

Vozinha reveló el problema que evitó que su madre lo acompañara en el Mundial 2026

Pese a que Vozinha se convirtió una estrella de Cabo Verde ante España en el inicio del Mundial 2026, el nacido en la ciudad portuaria de Mindelo no pudo contener las lágrimas al revelar que su madre no pudo acompañarlo en la justa mundialista.

Asimismo, Vozinha indicó que tuvo la pérdida de sus abuelos previo al inicio del Mundial 2026, dos figuras muy importantes en su vida.

“Lloré después del partido porque crecí con mis abuelos y no pudieron estar presentes. Fallecieron hace unos años. Mi madre tampoco pudo venir por un problema con el visado y el dinero que teníamos que pagar. No pudimos conseguirlo a tiempo”, expresó el portero de Cabo Verde tras ser el MVP del partido contra España.

La historia de Vozinha que emocionó después del empate con España. (Jacob Kupferman / AP Photo/Jacob Kupferman)

Vozinha está orgulloso de su partido ante España

Vozinha, portero de Cabo Verde, agradeció a todos los aficionados por el apoyo recibido y señaló que es un día para estar orgullosos.