Se reveló que un inesperado comprador se suma a la pelea de Paramount y Netflix por Warner Bros.

La batalla por adquirir Warner Bros. continúa y todo parece indicar que habría un nuevo interesado, además de Paramount y Netflix.

Este es el inesperado comprador que se suma a la pelea de Paramount y Netflix por Warner Bros.

El medio Variety confirmó que Comcast avanza para presentar una oferta por Warner Bros. Discovery.

La propuesta tendría como objetivo adquirir Warner Bros. aunque no en su totalidad, ya que buscaría el negocio de streaming y los estudios.

Con ello, Comcast se suma a Paramount Skydance y Netflix como la empresas que buscan comprar Warner Bros.

Para conseguir su objetivo, Comcast habría contratado a Goldman Sachs y Morgan Stanley, quienes evaluarán hacer una posible oferta.

Por esta razón Comcast se une a la pelea de Paramount y Netflix por Warner Bros.

El motivo por el que Comcast se une a la pelea de Paramount y Netflix por Warner Bros. tiene que ver con una estrategia de negocios.

La compañía pretende separar la mayor parte de las cadenas de cable de NBCUniversal en una nueva compañía llamada Versant a finales de este 2025.

Por su parte, Mike Cavanagh, codirector ejecutivo de Comcast, aseguró que todo está listo para que la empresa realice una adquisición relevante.

De cualquier manera, Warner Bros. anunció que está evaluando las ofertas que le han lanzado diversas compañías.

La intención de Warner es fusionarse su división de streaming y estudios con un tercero, además de dividir Discovery Global para sus accionistas.

Habrá que esperar a ver por quién se decanta Warner Bros., ya que también Paramount y Netflix suenan como rivales importantes.