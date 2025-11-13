El Sobreviviente es el remake de The Running Man, película de 1987 protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

Esta nueva versión se acerca más a la visión de Stephen King, por ello la pregunta si tiene escenas postcréditos.

Pues algunas escenas extras podrían ayudar a cerrar la trama de esta versión de El Sobreviviente, la cual hace algunos cambios al final.

El Sobreviviente (Paramount)

¿El Sobreviviente tiene escenas postcréditos?

La respuesta es no. El Sobreviviente no tiene escenas postcréditos, así que te puedes ir de la sala una vez que allá terminado la historia principal.

Aunque si te quieres quedar a pesar de que El Sobreviviente no tenga escenas extras, se muestran algunas imágenes conceptuales de los personajes.

Algunas son parte de la historia, mientras que otros simulan afiches de propaganda que nos dan algunas pistas de lo que sucedió con ciertos personajes tras el final de la historia.

No es nada del otro mundo, pero si quieres tener la visión completa de la película, puedes quedarte un par de minutos extra.

Es solo una secuencia divertida de créditos, en lugar de la clásica pantalla negra con nombres que van pasando.

El Sobreviviente (Paramount / Ross Ferguson)

¿Por qué El Sobreviviente no tiene escenas postcréditos?

El Sobreviviente no tiene escenas postcréditos porque el director de la película, Edgar Wright, no suele incluir esta clase de extras en sus obras.

Esto debido a que no trabaja en sagas, más allá de una “trilogía” que en realidad no está interconectada. De ahí que El Sobreviviente haya omitido esta clase de escenas.

Para Edgar Wright, todo lo importante en una película se dice en el metraje principal, no en secuencias después del final, siendo aún un director de la vieja escuela.

Además, parece que Paramount tampoco lo obligó a meter nada extra en el filme, posiblemente porque tampoco estén pensando en esta película como el inicio de una franquicia, aunque eso dependerá de la taquilla.