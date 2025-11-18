Según fuentes informantes a Variety, el conglomerado Warner Bros. Discovery ha fijado una fecha límite para su posible compra.

Por lo que el plan de Warner Bros. Discovery es que la fecha límite sea el 20 de noviembre para recibir las ofertas en una primera ronda, que no serían vinculantes.

A lo que Paramount Global, Comcast y Netflix ya estarían preparando los últimos detalles para sus propuestas de compra para Warner Bros. Discovery esta misma semana.

Hasta ahora se sabe que Paramount busca adquirir la totalidad de la compañía de Warner Bros. Discovery, mientras que Comcast y Netflix estarían más interesadas en los estudios de cine y televisión y en HBO Max.

Con ello, lo siguiente sería que la junta de Warner Bros. Discovery se reúna antes del Día de Acción de Gracias -jueves 27 de noviembre- para evaluar las ofertas, con el objetivo de concluir el proceso para fin de 2025.

Warner Bros. (Unsplash)

Acciones de Warner Bros. Discovery repuntan ante su posible compra

Las acciones de Warner Bros. Discovery han repuntado con una subida en la bolsa de más de un 4%, con la que alcanzan un máximo de 52 semanas a 23.23 dólares (426.02 pesos al tipo de cambio actual)

Este repunte de las acciones de Warner Bros. Discovery según los indicativos refleja una fuerte confianza del mercado e interés de los inversores en las iniciativas estratégicas y el rendimiento de la empresa durante el último año.

Subida de las acciones del conglomerado que también llega, luego de que Warner Bros. Discovery reportó sus resultados del tercer trimestre de 2025 con una pérdida de 0,06 dólares por acción (1.10 pesos).

Sin embargo, los ingresos de Warner Bros. Discovery fueron de 9.040 millones de dólares (más de 165 millones de pesos).