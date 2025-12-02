Warner Bros. recibió este 1 de diciembre las nuevas ofertas de sus posibles compradores, incluyendo la Netflix, la cual luce como una de las más atractivas.

Pues Netflix estaría negociando un crédito cuantioso para ofrecer cubrir la totalidad de la compra de Warner Bros. en efectivo.

Netflix (Unsplash)

Netflix lanza oferta en efectivo por Warner Bros.

Aunque no se dio a conocer el monto que ofrece Netflix por Warner Bros., un reporte de Bloomberg indica que la compañía de streaming está negociando un préstamo de varios miles de dólares.

Lo interesante de Netflix es que, a diferencia de Paramount o Comcast, estaría presentando su oferta en efectivo por Warner Bros.

Por lo general, este tipo de compras se hacen en acciones, activos, créditos y pocas veces en efectivo; con esto, la empresa de streaming demuestra que va con todo por el estudio.

De ahí que se haya solicitado un préstamo, para así no dar dinero directamente de las cuentas de Netflix, lo que podría ser riesgoso en un futuro inmediato.

Si bien se está adquiriendo una deuda cuantiosa, Netflix confía en poder solventarla en caso de hacerse con Warner Bros.

Recordando que la compañía solo quiere las franquicias del estudio, como DC y Harry Potter, sin mostrar interés por la infraestructura general del mismo.

Warner Bros. (Unsplash)

Warner Bros. analizará la oferta de Netflix y los otros competidores

Una vez que se dio esta segunda ronda de ofertas —tanto de Netflix, como de Paramount y Comcast— Warner Bros. volverá a analizar cada una a detalle.

Es decir, aunque en el papel la oferta de Netflix luce como la más atractiva, Warner Bros. verá cada detalle de la misma, así como de las otras que le hayan llegado.

Conforme pasen los días puede haber ciertos ajustes a cada una de las ofertas, las empresas pueden mejorarlas o la misma Warner Bros. pedir algunos ajustes.

Si hay alguna que llame la atención del estudio, se procederá a una ronda de negociación directa entre dos partes para definir si se aprueba la compra o no.

La idea es que se sepa si Warner Bros. se vende o no, antes de que finalice este 2025.