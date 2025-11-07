Aunque Warner Bros. ha tenido un gran año en cine gracias al Superman de James Gunn y otros éxitos, eso no impidió que registrara pérdidas en su tercer trimestre de 2025.

El reporte de Warner Bros. se magnifica debido a que el estudio se encuentra en medio de una posible venta parcial o total.

Warner Bros. (Unsplash)

Las pérdidas de Warner Bros. fueron mayores a lo esperado

De acuerdo con el reporte de Warner Bros. y Variety, los ingresos del estudio fueron de 9 mil mdd, lo cual es un 6% por debajo de lo que lograron en 2024.

También fue un número menor a los 9.2 mil mdd esperados por los inversionistas, aunque fue mucho mejor que su peor periodo en el mismo 2024.

Junto con esto se dio una pérdida trimestral de 6 centavos por acción en el estudio; no obstante, fue un rango mejor a los 9 centavos que daban los analistas.

A pesar de todo esto, la compañía logró reducir el impacto de su deuda, lo cual generó un alza en sus acciones de casi un 1%, dejándolas en 22.79 dólares por unidad.

Lo cual es una muestra de lo volátil que es en este momento la compañía, a pesar de que lleva varios años tratando de estabilizarse, ya sea con AT&T o con Discovery.

Warner Bros (Unsplash)

Los problemas de Warner Bros. vienen de su división de streaming y televisión

Si bien Superman de James Gunn y otras películas han entregado ingresos a Warner Bros., el problema viene de la parte de streaming y televisión.

HBO Max entregó 2.3 millones de suscriptores nuevos en este trimestre, menor a las estimaciones de 2.7 millones, y los 3.4 millones logrados en el anterior periodo.

Mientras que los canales de Warner Bros. también registraron una baja en su audiencia general, lo cual también afectó a la publicidad que se vende en estos espacios.

Este declive explicaría la estrategia de dividir la compañía en 2026, siempre y cuando no haya una compra antes de que finalice 2025.