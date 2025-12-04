Paramount acusa a Warner Bros. de favorecer a Netflix en la compra de sus acciones, de no ser imparcial y de ser un posible proceso ilícito.

¿Qué dijo Paramount a Warner Bros. sobre Netflix y la compra?

A través de una carta, Paramount Skydance ha cuestionado la imparcialidad durante el proceso de compra de las acciones de Warner Bros, la cual fue revelada el pasado mes de octubre 2025.

Pues de acuerdo con David Ellison, hijo del cofundador de Paramount, Oracle Larry Ellison, cuestionó el proceso competitivo de licitación de Warner Bros., pues asegura que la empresa estaría actuando en favor de Netflix:

“Le escribimos en nombre de Paramount Skydance Corporation para expresar nuestra seria preocupación por la imparcialidad y la idoneidad del proceso de licitación para una posible fusión con Warner Bros. Discovery” Paramount

La carta de los abogados de Paramount Skydance fue remitida al consejo delegado de Warner Bros Discovery, David Zaslav y en dicha carta que ya ha sido replicada por varios medios estadounidenses, revela que es “cada vez más evidente”, la imparcialidad del gigante productor de Hollywood.

Pues aseguran que Warner Bros. ha abandonado la apariencia y el proceso justo de transacción, incumpliendo sus obligaciones con los accionistas favoreciendo a un proceso de compra que favorecería a solo un postor: Netflix.

También se señala el entusiasmo con el que la dirección de Warner Bros. ha revelado a la empresa sobre una potencial compra de Netflix, asegurando que sería un “éxito rotundo” mientras que, cuando se refirieron a la oferta de Paramount lo hacían de manera negativa.

Es por eso que Paramount ha solicitado a Warner Bros. confirmar si hay algún comité especial independiente por miembros desinteresados de la junta directiva para considerar las posibles transacciones y tomar una decisión final.