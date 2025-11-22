Luego de muchos rumores y versiones, Netflix, Paramount y Comcast por fin mandaron sus ofertas oficiales para comprar a Warner Bros.

Siendo así Netflix, Paramount y Comcast las únicas tres empresas interesadas en Warner Bros., dejando fuera a Amazon y Apple, que supuestamente también estaban en la carrera.

¿Cómo va la compra de Warner Bros. por parte de Netflix, Paramount y Comcast?

De acuerdo con Reuters, fue el pasado jueves 20 de noviembre cuando Netflix, Paramount y Comcast mandaron sus ofertas, iniciando la subasta por Warner Bros.

Analistas señalan que Paramount es quien va a la delantera en la compra por Warner Bros., siendo la más interesada en toda la compañía y contando con el favor de Donald Trump.

No obstante, la misma Paramount ha sido rechazada en varias ocasiones, lo cual abre la puerta a un comprador sorpresa.

Warner Bros. (Unsplash)

Netflix se sumó a la carrera luego de negar interés; sin embargo, solo le interesan algunas franquicias de la compañía, no quiere hacerse con todo el estudio.

Mientras que Comcast, dueña de Universal, está en un punto medio; si bien no quiere toda la estructura de Warner Bros., sí va por todas las franquicias, HBO Max y Warner Bros. Games.

Hubo reportes de que Arabia Saudita estaba interesada en comprar Warner Bros., ya sea aliándose a Paramount o Universal.

Sin embargo, David Ellison de Paramount desmintió dichos reportes, aunque técnicamente solo señaló que la información no era del todo correcta, siendo una operación confidencial.

Paramount (Unsplash)

¿Cuándo se sabrá quién compra Warner Bros.?

Tras llegar las ofertas de Netflix, Paramount y Comcast, Warner Bros. analizará cada una de estas, dando su resolución a mediados de diciembre de 2025.

El día elegido sería el 19 de diciembre, para que Warner Bros. anuncie cual de las tres empresas es la que se hará con el legendario estudio.

Aunque también cabe la posibilidad que rechace a todos y siga por su propio camino, el cual dictaba una división de la empresa para 2026.

Tampoco hay que olvidar que de ser rechazados otra vez, Paramount obligará una compra hostil, yendo directamente a negociar con los inversionistas.