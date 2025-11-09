Paramount está empecinada en comprar Warner Bros., al grado de que se están preparando para hacer una oferta hostil, pasando de largo de la junta directiva del estudio.

Esto se reportó luego que Warner Bros. anunciara que será hasta el mes de diciembre en que dará una respuesta a las ofertas de compra.

Paramount (Unsplash)

Paramount insistirá en comprar Warner Bros. a pesar de ser rechazada

En un reporte de CNBC, se dio a conocer que a Warner Bros. ha puesto como límite mediados de diciembre para dar una respuesta sobre las ofertas para su compra.

Ahí mismo se menciona que Paramount estaría al pendiente de la decisión de Warner Bros. para tomar las acciones pertinentes.

Todo indica que David Ellison y los ejecutivos de Paramount estarían planeando una compra hostil; es decir, pasar por encima de la junta directiva de Warner Bros.

Haciendo una nueva oferta directa a los inversores, señalando que lo que ellos ofrecen es mejor que el valor que podría obtener la compañía en el futuro inmediato.

En otras palabras, si convencen a los inversionistas adquirirían la totalidad de Warner Bros. sin necesidad de tener que negociar con David Zaslav y el resto de ejecutivos.

Warner Bros (Unsplash)

Paramount no firmó un acuerdo con Warner Bros. para evitar una compra hostil

Hay que mencionar que estas intenciones de Paramount viene luego de rechazar un acuerdo de confidencialidad donde prometían no hacer una compra hostil de Warner Bros.

Según el reportaje, durante los primeros acercamientos entre Paramount y Warner Bros., esta última puso sobre la mesa dicho acuerdo, sin embargo David Ellison no quiso firmar.

Al parecer el CEO de Paramount tiene la intención de hacerse con el estudio de cualquier forma posible, incluso con toda la competencia que tiene a su alrededor.

Pues además de Paramount, se sabe que Netflix y Universal han mostrado interés; aunque en estos casos, se habla de que solo buscan adquirir franquicias.

Habrá que esperar solo unas semanas para conocer el futuro de Warner Bros., si se mantendrá independiente, Paramount la adquirirá, o venden sus franquicia a Netflix y Universal.