En el arranque de ABAC 2026, celebrado en CDMX del 22 al 25 de abril, Carlos Curiyama, director de apoyo de políticas de APEC, destacó que el foro representa una oportunidad para que México explore un acuerdo comercial con China.

“Es inmensamente positivo para el país. México fue capaz de acercarse a tener relaciones con Asia. Ser parte de APEC le ayuda a acercarse a Japón, país con el que más tarde firmaron un tratado de comercio. Firmar este tipo de tratados bilaterales podría ocurrir con Singapur y con China” Carlos Curiyama, director de apoyo de políticas de APEC

La presidenta Claudia Sheinbaum será anfitriona de APEC 2028, y las reuniones actuales abren la puerta a posibles acercamientos con países como Singapur y Corea.

Curiyama subrayó que México ya tiene experiencia en pactos con Japón y Corea mediante APEC.

¿Y el T-MEC? A México le falta decidirse a iniciar un acuerdo con China

Sin mencionar las actuales negociaciones del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), Carlos Curiyama dijo que México ya tiene la experiencia de lograr acuerdos comerciales como por ejemplo con Corea y Japón y sólo le falta decidirse con China.

“Y si Perú lo hizo, México también lo puede hacer. México lo hizo antes, lo puede hacer nuevamente, lo que se requiere es la decisión” Carlos Curiyama. APEC

Agregó que “si el gobierno mexicano decide comenzar a negociar un acuerdo con otro miembro APEC los más probable es que en una de esas reuniones bilaterales... se explore mutuamente esa propuesta para ver cuales serán los pasos posteriores a seguir”.

Carlos Curiyama dijo que las reuniones de APEC son permanentes, los altos funcionarios se reúnen al menos cuatro veces al año y los ministros de comercio al menos dos veces al año.

México y China tienen la oportunidad de iniciar un acuerdo comercial mediante APEC (Edmundo Morelos/SDPnoticias)

México ha logrado acuerdos comerciales con Corea y Japón mediante APEC

Las reuniones que México ha tenido con algunos de los miembros APEC le han dejado acuerdos comerciales con Japón y acercamientos con Corea, recordó Carlos Curiyama.

Carlos Curiyama, dio el ejemplo peruano, de donde es originario, y dijo que ellos han tenido la oportunidad de lograr acuerdos comerciales con Vietnam y Australia y de iniciar acercamientos con otros de los 21 países.