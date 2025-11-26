La carrera por hacerse con Warner Bros. continúa; pero el estudio no se lo está poniendo fácil a Paramount, Netflix y Comcast.

Luego de recibir sus ofertas iniciales, Warner Bros. ha pedido a las tres compañías, Paramount, Netflix y Comcast, que presenten mejores acuerdos para así evaluar y cerrar el trato con alguna.

Warner Bros. (Unsplash)

Warner Bros. da una fecha límite para las ofertas de Netflix, Paramount y Comcast

De acuerdo con un reporte de Bloomberg; Netflix, Paramount y Comcast tienen hasta el 1 de diciembre para presentar sus nuevas ofertas a la junta directiva de Warner Bros., en relación a la compra del estudio.

Al parecer Warner Bros. no está del todo convencida con los tratos que le han ofrecido Paramount, Netflix y Comcast hasta este momento, pues consideran que sus activos son muy valiosos.

De hecho no olvidemos que la compañía ya rechazó a Paramount en tres ocasiones, técnicamente con esta última petición, el estudio liderado por David Ellison habría sido despreciado una cuarta vez por Warner Bros.

Esta nueva ronda de ofertas sería la última que analizaría la junta directiva, antes de decidir si le conviene venderse a una de estas instancias, o se mantiene como un ente independiente.

Paramount (Unsplash)

Warner Bros. podría negociar de manera individual si las nuevas ofertas son aceptables

El mismo reporte señala que, en caso de que por lo menos una de las ofertas de Paramount, Netflix o Comcast sea aceptada, Warner Bros. pasará a negociar de manera directa con la entidad.

Es decir, si Paramount, Netflix y Comcast ofrecen un acuerdo positivo para la junta directiva de Warner Bros., se rechazará automáticamente a dos de estas empresas, dejando solo a una en las negociaciones finales.

Esta etapa se desarrollaría durante las primeras semanas de diciembre de 2025, para finalmente dar un anuncio oficial a mediados del mismo mes acerca de su futuro inmediato.

Recordemos que Netflix y Comcast solo están interesados en el catálogo de Warner Bros., mientras Paramount quiere comprar toda la compañía, incluyendo los canales de televisión y estudios.