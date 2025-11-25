En algo que nadie vio venir, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, le ha pedido a Paramount que reviva una franquicia con Jackie Chan y Chris Tucker, de la cual parece es muy fan.

No solo eso, Donald Trump quiere aparecer en esa nueva película con Jackie Chan y Chris Tucker, además de tener créditos en la misma.

Donald Trump (Jose Luis Magana / AP)

¿Cuál es la película con Jackie Chan y Chris Tucker que Donald Trump le pidió a Paramount?

Donald Trump le pidió a Paramount una cuarta entrega de la saga de Una Pareja Explosiva, con Jackie Chan y Chris Tucker, cuya última película se estrenó en 2007.

De acuerdo con The Guardian, Donald Trump habría hablado con Larry Ellison, padre de David Ellison, CEO de Paramount, para hacer una nueva entrega de Una Pareja Explosiva, trayendo de regreso a Jackie Chan y Chris Tucker.

Además se menciona que el presidente de Estados Unidos quiere aparecer en la película con un cameo, muy al estilo de lo que sucedió en Mi Pobre Angelito 2, o sus participaciones en la WWE.

No solo eso, todo indica que esto no es solo un capricho del mandatario, sino que es parte de su proyecto de entretenimiento para su actual administración.

Donde se ha planteado reducir en la medida de lo posible los contenidos inclusivos, y darle prioridad a aquellos que apoyan los valores tradicionales estadounidenses.

Una Pareja Explosiva (Paramount)

¿Paramount revivirá Una Pareja Explosiva a petición de Donald Trump?

Si bien Donald Trump y los Ellison, dueños de Paramount, tiene una buena relación, traer de regreso Una Pareja Explosiva con Jackie Chan y Chris Tucker implica más que llevarte bien con el presidente de Estados Unidos.

La tercera entrega de Una Pareja Explosiva 3 con Jackie Chan y Chris Tucker fue la que recaudó menos en taquilla; si bien no fue un fracaso, apenas si logró recuperar su inversión sin entregar ganancias.

Lo que indicaba en ese momento que la franquicia de Paramount estaba desgastada, de ahí que la mandaron al congelador; asimismo ni Chris Tucker ni Jackie Chan están en su mejor momento de sus carreras.

Sin olvidar que de momento, Paramount se encuentra en una carrera por comprar Warner Bros., así que su interés en este momento no está en revivir viejas franquicias que posiblemente ya no funcionen con la audiencia actual.