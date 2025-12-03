Aunque actualmente están analizando ofertas de compra, se dio a conocer el calendario de estrenos de Warner Bros. 2026, con 15 películas en total.
El calendario de estrenos de Warner Bros. 2026 apostará bastante por las obras de ciencia ficción y fantasía, con alguna que otra excepción bastante interesante que a continuación te mostraremos.
Calendario de estrenos de Warner Bros. 2026
Estas son todas las películas del calendario de estrenos de Warner Bros. 2026, con fecha para México:
- Cumbres Borrascosas - 12 de febrero
- La Novia - 5 de marzo
- Te Van a Matar - 25 de marzo
- The Mummy - 16 de abril
- Mortal Kombat II- 8 de mayo
- Amigos de la Vida - 5 de junio
- Supergirl: Woman of Tomorrow - 25 de junio
- Cut Off - 27 de julio
- Flowervale Street - 14 de agosto
- Clayface - 10 de septiembre
- Practical Magic 2 - 17 de septiembre
- Judy - 1 de octubre
- Remain - 22 de octubre
- El Gato con Sombrero - 6 de noviembre
- Duna 3 - 19 de diciembre
Algunos de los estrenos de Warner Bros. 2026 podrían retrasarse
Aunque este es el calendario oficial de estrenos de Warner Bros. 2026, los mismos representantes del estudio mencionaron que algunos podrían retrasarse.
Pues todo depende de las decisiones del estudio para con sus franquicias, buscando la mejor ventada de estreno para cada una de sus películas dentro del calendario de estrenos de Warner Bros. 2026.
De hecho, en este calendario tenemos una película que ya fue retrasada de 2025 a 2026; nos referimos a Mortal Kombat II, la cual iba a llegar a cines de todo el mundo en noviembre de este año, pero se movió 6 meses.
Además, tampoco se descarta que se pudiera añadir uno que otro estreno sorpresa, alguna película que ya esté lista; pero que se adelante su lanzamiento por distintos motivos.
O algún cambio de fecha, cosa que ya se ha dado con anterioridad; no solo con Warner Bros., también con otros de la industria del cine.