James Cameron no es muy fan de Netflix y el formato con el que produce sus películas, cosa que dejó claro en una entrevista reciente donde tocó el tema de la posible compra de Warner Bros. por parte del servicio de streaming.

No solo eso, James Cameron también criticó el hecho que Netflix pueda mandar películas a los Premios Oscar, como si fuera un estudio tradicional al estilo de Disney o la misma Warner Bros.

James Cameron (Instagram @jamescameronofficial)

James Cameron no quiere que Netflix compre Warner Bros.

Durante una entrevista en el podcast “The Town With Mathew Belloni”, James Cameron habló un poco sobre la actual venta de Warner Bros. y cómo el estudio podría se adquirido por Netflix.

James Cameron no ocultó su molestia ante la idea de Warner Bros. siendo comprado por Netflix, señalando que sería un desastre para el cine en general.

Pues cree que es una trampa para la audiencia, los jueces en los diversos premios, así como para todos los involucrados en la industria.

Ya que no cree que Netflix realmente se comprometa a seguir estrenando las películas que produce Warner Bros. en cine, como se ha estado haciendo hasta este momento.

Sería muy ingenuo pensar que la plataforma de streaming no tratará de imponer su modelo, dejando de lado los estrenos completos en salas cinematográficas.

James Cameron (James Cameron / National Geographic)

James Cameron considera que Netflix no debería calificar para los Premios Oscar

Las críticas de James Cameron contra Netflix no se detuvieron con Warner Bros., el director de Avatar también señaló su desagrado con los Premios Oscar por permitir películas de la plataforma.

James Cameron señala que es una lástima que Netflix ponga a sus películas en los Premios Oscar teniendo estrenos limitados de unos días o una semana.

Considera que Netflix debería de poner sus películas, por lo menos, un mes en cartelera para que puedan ser elegidas para la ceremonia.

Afirmando que los Premios Oscar no significan nada para él si no se refieren a películas pensadas para cine.