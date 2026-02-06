Las cosas alrededor de Netflix, Paramount y Warner Bros. se siguen moviendo, ahora con los legisladores de Estados Unidos que temen la pérdida de empleos por la compra.
Debido a esto, dos legisladores de Estados Unidos mandaron una carta a Netflix y Paramount pidiendo que conserven la mayor cantidad de empleos posibles en Hollywood.
Legisladores cuestionan a Netflix y Paramount sobre sus estrategias para conservar empleos
El senador Adam Schiff y la representante Laura Friedman, mandaron una carta a Netflix y Paramount en medio de la pelea para adquirir a Warner Bros.
En la carta expresan su preocupación de que dicha compra, sea de Netflix o de Paramount, traiga consigo una serie de despidos masivos en la industria del entretenimiento.
Por lo que cuestionan a ambas empresas sobre sus estrategias para mantener los empleos en Hollywood, además de expandir y mantener relevante a Los Angeles, California, dentro de la industria.
Esto debido a que muchas empresas han trasladado su producción a divisiones en el extranjero, abandonando poco a poco lo que antes fue la denominada “meca del cine”.
Lo que no quieren es que una posible fusión implique un recorte de personal dramático, para después mover sus negocios a una región “más rentable”.
Netflix y Paramount anunciaron recortes en caso de la fusión con Warner Bros.
El temor de Adam Schiff y Laura Friedman está sustentado, pues Netflix y Paramount señalaron que harían “recortes millonarios” en caso de lograr la fusión.
Ni Netflix ni Paramount detallaron a qué se referían con esos recortes, pero se piensa que estaría enfocado en despidos masivos y una baja en la producción.
Pues en la carta señalan que desde 2022 se ha visto una baja en la producción de películas y series, principalmente en Los Ángeles, lo que ha preocupado a legisladores.
Es por ello que han invitado a Ted Sarandos de Netflix y David Ellison de Paramount a una reunión en el Senado, para que se discuta cómo ayudarán a mantener los empleos en Estados Unidos.