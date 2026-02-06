Las cosas alrededor de Netflix, Paramount y Warner Bros. se siguen moviendo, ahora con los legisladores de Estados Unidos que temen la pérdida de empleos por la compra.

Debido a esto, dos legisladores de Estados Unidos mandaron una carta a Netflix y Paramount pidiendo que conserven la mayor cantidad de empleos posibles en Hollywood.

Netflix

Legisladores cuestionan a Netflix y Paramount sobre sus estrategias para conservar empleos

El senador Adam Schiff y la representante Laura Friedman, mandaron una carta a Netflix y Paramount en medio de la pelea para adquirir a Warner Bros.

En la carta expresan su preocupación de que dicha compra, sea de Netflix o de Paramount, traiga consigo una serie de despidos masivos en la industria del entretenimiento.

Por lo que cuestionan a ambas empresas sobre sus estrategias para mantener los empleos en Hollywood, además de expandir y mantener relevante a Los Angeles, California, dentro de la industria.

Esto debido a que muchas empresas han trasladado su producción a divisiones en el extranjero, abandonando poco a poco lo que antes fue la denominada “meca del cine”.

Lo que no quieren es que una posible fusión implique un recorte de personal dramático, para después mover sus negocios a una región “más rentable”.

Netflix y Paramount (Especial)

Netflix y Paramount anunciaron recortes en caso de la fusión con Warner Bros.

El temor de Adam Schiff y Laura Friedman está sustentado, pues Netflix y Paramount señalaron que harían “recortes millonarios” en caso de lograr la fusión.

Ni Netflix ni Paramount detallaron a qué se referían con esos recortes, pero se piensa que estaría enfocado en despidos masivos y una baja en la producción.

Pues en la carta señalan que desde 2022 se ha visto una baja en la producción de películas y series , principalmente en Los Ángeles, lo que ha preocupado a legisladores.

Es por ello que han invitado a Ted Sarandos de Netflix y David Ellison de Paramount a una reunión en el Senado, para que se discuta cómo ayudarán a mantener los empleos en Estados Unidos.