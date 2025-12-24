Como cada año, la revista Variety publicó una lista de los 10 líderes más poderosos del entretenimiento en el mundo, destacando sus logros en su carrera y en el último año, con personalidades de Universal, Disney y Netflix, entre otros.

En esta ocasión, la lista de los 10 líderes más poderosos del entretenimiento de Variety se ve dominada por ejecutivos.

Los 10 líderes más poderosos de la industria del entretenimiento de Variety

Estos son los 10 líderes más poderosos de la industria del entretenimiento de Variety:

Ted Sarandos, Co-CEO de Netflix Donna Langley, Chairman, NBCUniversal Entertainment David Ellison, Chairman y CEO, Paramount Skydance Neal Mohan, CEO de YouTube Dana Walden, Co-Chairman, Disney Entertainment Bob Iger, CEO de Disney) Brian Roberts, Chairman y CEO de Comcast Corp. Lucian Grainge, Chairman y CEO de Universal Music Group David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery Eddy Cue, Senior VP de Services, Apple

Ted Sarandos, CEO de Netflix (Sipa USA / Sthanlee Mirador/Sipa USA via Re)

Lista de los 10 líderes más poderosos del entretenimiento de Variety no incluyó a talento creativo

Lo que muchos han destacado de esta lista de 10 líderes más poderosos de la industria del entretenimiento de Variety, es que no figuran productores, directores, actores o actrices.

El más cercano en la lista de 10 líderes más poderosos de la industria del entretenimiento de Variety es Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, el cual figura en el lugar 18.

Esto demuestra que esta posición, que hasta hace unos años era vital y de las más importantes, ha decaído en tiempos recientes; debido a una serie de decisiones y cambios que han afectando a producciones y universos enteros.

Muestra de ello es el propio Kevin Feige, el cual perdió predominancia tras 5 años donde los productos de Marvel cayeron en calidad y gusto dentro del público en general.