Paramount no se rinde en su intento de comprar Warner Bros.; la compañía de David Ellison ha elevado su última oferta para hacerse con el legendario estudio.

Si bien Paramount no ha ofrecido más dinero, manteniendo todo en los 30 dólares por acción; sí presentó nuevos incentivos para los accionistas de Warner Bros. en caso de que decidan venderles.

Paramount (Unsplash)

Paramount ofrece compensaciones a los accionistas para que les vendan Warner Bros.

De acuerdo con un reporte de Variety, Paramount está ofreciendo jugosas compensaciones a los accionistas de Warner Bros. para que cancelen el trato con Netflix y opten por ellos.

Para empezar darán .25 centavos de dólar por acción (alrededor de 650 millones de dólares) en efectivo por cada trimestre que no se cierre el acuerdo de venta entre Paramount y Warner Bros.

Esto se haría efectivo después del 31 de diciembre de 2026; es decir que si en un año no se pueden arreglar las compañías; Paramount le pagará la cantidad mencionada anteriormente a los accionistas como compensación.

Por si esto no fuera suficiente, la empresa de David Ellison también se comprometió a cubrir los 2.8 mil millones de dólares de “multa” si Warner Bros. cancela el trato con Netflix en favor de su oferta.

Además de que absorberán 1.5 mil millones de dólares de la deuda que actualmente tiene la casa de DC Comics, una vez acepten venderles a ellos.

Warner Bros. (Dado Ruvic / REUTERS)

Warner Bros. no ha hecho una declaración al respecto de esta nuevo oferta de Paramount

Si bien la nueva oferta de Paramount por Warner Bros. parece bastante jugosa, ya con los nuevos incentivos para los accionistas; de momento no ha habido una respuesta oficial por parte del estudio.

Recordemos que en enero de 2026, Warner Bros. mencionó que Paramount aún tenía una oportunidad si por fin hacían una mejor oferta que Netflix, luego de rechazar por octava vez al estudio responsable de las películas de Sonic.

El argumento de Warner Bros. no es el dinero, pues técnicamente Paramount está dando más; sino los incentivos y términos generales, los cuales son menos atractivos que lo que ofrece Netflix.

Entre otras cosas, Netflix cubrirá toda la compra en efectivo y dejará que se venda por separado la parte de televisión de la compañía, así como la de Discovery, que no le interesa.

Por su parte Paramount al ofrecer comprar todo, usará efectivo y acciones, además de que los inversionistas no podrán hacer movimientos con Discovery y la parte de televisión, como sí lo harían con Netflix.