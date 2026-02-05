Un temor alrededor de la compra de Warner Bros. por parte de Netflix, es un posible aumento de precio en la plataforma ante una fusión con HBO Max.

Aunque en un inicio Netflix señaló que no habría aumento y que Warner Bros. y HBO Max se manejarían por separado, una declaración reciente de Ted Sarandos ha encendido las alarmas.

Netflix Logo (Unsplash)

Netflix sí podría aumentar los precios tras fusión con HBO Max de Warner Bros.

Durante su audiencia en el Senado de Estados Unidos, se le cuestionó a Ted Sarandos de Netflix sobre el posible aumento de precio tras la fusión con HBO Max de Warner Bros.

El CEO de Netflix no contestó directamente la pregunta sobre el aumento en los precios con la fusión de HBO Max, limitándose a decir que si a la gente le parece caro, pueden cancelar la suscripción.

Además, mencionó que no hay “riesgo de concentración” y que Netflix trabaja junto al Departamento de Justicia en medidas de protección para posibles aumentos en los precios.

Lo cual ha sido interpretado como una manera velada de decir que, en efecto, en algún momento los precios de la plataforma se dispararán por la fusión.

HBO Max (Unsplash)

Netflix considera que la gente gasta más en Paramount+

Siguiendo con su argumentación, Ted Sarandos de Netflix señaló que actualmente la gente gasta más en Paramount+ que con ellos, incluso con la fusión de HBO Max.

Según los cálculos del CEO de Netflix, el usuario gasta en su plataforma un promedio de 35 centavos por hora de contenido, mientras que en Paramount+ gasta 90 centavos por hora.

Obviamente, no dio más detalles al respecto ni compartió el proceso mediante el cuál se llegó a ese resultado; solo afirmó que la fusión con HBO Max crearía “más valor para los usuarios” .

De momento, las autoridades de Estados Unidos no han tomado una decisión acerca de si aprobar o no la compra de Warner Bros.

Algunas partes están a la espera si Paramount hace un movimiento final, aunque en este momento parece que ya se rindieron con esta empresa.