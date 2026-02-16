Parece que Paramount por fin hizo la oferta adecuada a Warner Bros., pues el estudio habría pasado de una posición pasiva a pensar seriamente en revisar la propuesta de la compañía de David Ellison.

Esto luego de que Warner Bros. rechazara en 8 ocasiones consecutivas las ofertas dadas por Paramount, señalando que estas eran insuficientes, no en cuanto a dinero, sino en el resto de términos de venta.

Warner Bros. reanudará negociaciones con Paramount sin importar el acuerdo con Netflix

De acuerdo con Variety, la junta directiva, así como inversionistas de Warner Bros. reanudarán las negociaciones con Paramount tras la última oferta; a pesar de que supuestamente se firmó un acuerdo con Netflix.

Será en esta tercera semana de febrero cuando se haga un anuncio oficial acerca de la nueva oferta de Paramount (si se rechaza o se lleva a revisión) para comprar Warner Bros., además de darse a conocer la fecha para su informe de resultados.

Supuestamente los inversores estaban a la espera de la fecha de la votación para aprobar la compra por parte de Netflix; pero se desconoce si las nuevas negociaciones con Paramount afecten el proceso.

Por su parte Netflix no ha hecho una declaración al respecto; aunque de acuerdo a lo establecido en este tipo de compras, tiene derecho a igualar la nueva oferta de Paramount.

Warner Bros. (Unsplash)

Oferta de Paramount es más atractiva para Warner Bros. que Netflix en este momento

Si bien Paramount no varió mucho su oferta por Warner Bros., dejando la compra en 30 dólares la acción; sí dio nuevas garantías que la hace más atractiva que Netflix, en términos objetivos.

Pues Paramount se comprometió a pagar 650 millones de dólares a Warner Bros. por cada cuatrimestre que no se complete la compra con ellos, además de asumir la deuda de 1.5 mil millones de dólares que tiene Warner Bros.

Sin olvidar que pagarán la multa de 2.5 mil millones de dólares a Netflix, si se llega a cancelar el acuerdo con ellos, en favor de Paramount.

Técnicamente le están diciendo a Warner Bros. que si los elijen, no perderán dinero durante todo el proceso de compra.