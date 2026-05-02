El Festival del Mollete 2026 ya se encuentra disponible en los restaurantes Sanborns como parte de su oferta gastronómica.

Como cada año el Festival del Mollete 2026 se posiciona como uno de los eventos gastronómicos más esperados por los amantes de la comida mexicana.

¿Cuándo es el Festival del Mollete 2026 en Sanborns?

El Festival del Mollete 2026 se realiza del 1 de mayo al 30 de junio en los restaurantes Sanborns.

Festival del Mollete 2026 (Captura de pantalla )

Durante dos meses, los restaurantes Sanborns ofrecen una carta específica enfocada en los molletes, con opciones para toda la familia.

Los molletes tienen un costo aproximado que va de 79 a 149 pesos, dependiendo de la preparación elegida y el tipo de paquete que se seleccione.

El Festival del Mollete 2026 está disponible en todas las sucursales de Sanborns que cuentan con restaurante en México.

La disponibilidad es continua durante todo el periodo, por lo que el menú del festival puede solicitarse cualquier día dentro de esas fechas, en el horario habitual de cada restaurante.

Festival del Mollete 2026 (Captura de pantalla )

¿Cuáles son los precios y paquetes del Festival del Mollete 2026 en Sanborns?

El Festival del Mollete 2026 cuenta con opciones diferentes para complacer todos los gustos, incluidas las llamadas molletzzas.

Se ofrece una amplia variedad de molletes con combinaciones tradicionales y opciones innovadoras, puedes elegir la versión del platillo y el paquete correspondiente según el horario.

Todas las opciones incluyen cuatro piezas y estás son las que se encuentran disponibles en el Festival del Mollete 2026:

Molletes con cochinita pibil (con cebolla morada en escabeche)

Molletes con tocino

Molletes Sanborns (con salsa mexicana)

Molletes con milanesa empanizada (con salsa mexicana)

Tecolotes con chilaquiles verdes o rojos

Molletzza de pepperoni

Molletzza hawaiana

Molletzza mexicana

Molletzza campechana

Molletzza de pollo al pibil

El Festival del Mollete 2026 se encuentra disponible durante todo el día con paquetes que cambian según el horario:

De 7:00 a 13:00 horas se ofrece como desayuno , con jugo o fruta y café americano o té incluidos.

, con jugo o fruta y café americano o té incluidos. De 13:00 a 18:00 horas se presenta como comida , con sopa del día, una porción de postre del mes refresco o agua del día y café americano o té.

, con sopa del día, una porción de postre del mes refresco o agua del día y café americano o té. A partir de las 18:00 horas y hasta el cierre, el paquete de cena incluye un refresco, café americano o té, además de una cerveza o cerveza premium de 355 mililitros.