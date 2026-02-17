Warner Bros. fija plazo de 7 días a Paramount en tensión por acuerdo con Netflix.

Aunque parece que todo avanza hacia la adquisición de Warner Bros. por parte de Netflix, la compañía Paramount Skydance podría lanzar una última oferta.

Revelan que Warner Bros. fijó plazo de 7 días a Paramount en tensión por acuerdo con Netflix

Tras múltiples rechazos, la junta directiva de Warner Bros. anunció un plazo de 7 días a Paramount, empresa encabezada por David Ellison, para presentar mejor su oferta final.

La última ventana de Paramount para negociar con Warner Bros. terminaría el lunes 23 de febrero 2026.

Fue el propio Netflix quien otorgó una exención limitada a Warner Bros. para entablar conversaciones con Paramount.

En ese periodo, reveló Warner Bros. Discovery, la junta directiva discutirá las “deficiencias que siguen sin resolverse y aclarar ciertos términos del acuerdo de fusión propuesto por Paramount Skydance”.

Paramount (Unsplash)

El pasado 10 de febrero, mediante una carta, Paramount mejoró su oferta hostil por Warner Bros. de 30 dólares (513.72 pesos) por acción.

Paramount prometió un pago de 25 centavos (4.28 pesos) por acción por cada trimestre en caso de que la compra no se cierre después del 31 de diciembre 2026.

Asimismo prometió también que pagaría la tarifa de terminación de acuerdo a Netflix si Warner Bros. se decanta por ellos.

Warner Bros. (Unsplash)

Warner Bros. reveló que la última oferta modificada de Paramount acordaba pagar 31 dólares (530.84) por acción y que “no era la mejor y definitiva propuesta”.

Pese a la esperanza de Paramount hay mucho que trabajar para conseguir el acuerdo y superar a Netflix.

En una carta firmada por David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros., y Samuel Di Piazza Jr., presidente de la junta directiva, se pidió a Paramount más detalles de su oferta.

“Buscamos su mejor y definitiva propuesta. Para ser claros, nuestra junta directiva no ha determinado que su propuesta tenga una probabilidad razonable de resultar en una transacción superior a la fusión con Netflix. No se puede garantizar que las conversaciones de WBD con Paramount Skydance resulten en una transacción definitiva. La junta directiva y el equipo directivo de WBD mantienen su firme compromiso de maximizar el valor para los accionistas y siguen recomendando a los accionistas votar a favor de la fusión con Netflix.” David Zaslav y Samuel Di Piazza Jr.

De momento, Netflix conserva sus derechos para el acuerdo de fusión con Warner Bros.

Incluso medios como Variety indican que Netflix podría lanzar otra oferta a Warner para terminar con las pretensiones de Paramount.

Paramount (Unsplash)

Warner Bros. votará sobre el acuerdo de compra por Netflix

En medio de toda la tensión del acuerdo de Netflix con Warner Bros. por la intrusión de Paramount, se anunció un encuentro clave.

La junta extraordinaria de accionistas de Warner Bros. se reunirá el 20 de marzo 2026.

Los accionistas de Warner Bros. está programada para las 9:00 de la mañana, hora del centro de México.