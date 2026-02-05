En la primera semana de febrero de 2026, Ted Sarandos, CEO de Netflix, tuvo una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, donde habló de la compra de Warner Bros.

El CEO de Netflix fue cuestionado alrededor de la estrategia que se tendría con los estrenos en cine de Warner Bros.; sin embargo, no aclaró realmente las dudas.

Netflix (Unsplash)

Netflix podría no respetar la ventana de cine de Warner Bros.

Originalmente Ted Sarandos de Netflix mencionó que las películas de Warner Bros. estarían 45 días en cines de todo el mundo, como marca el estándar actual.

Sin embargo, el mismo CEO de Netflix aclaró que esto puede variar entre películas de Warner Bros. dependiendo su rendimiento en taquilla.

Puso de ejemplo a Superman, la cual fue retirada de cines en 35 días debido a que no rindió lo suficiente, por eso llegó antes de lo planeado a renta y compra digital.

Mientras que Sinners, al ser un éxito, se extendió más allá de los 45 días de exhibición en cines tanto de Estados Unidos, como del resto del mundo.

Si bien expone un punto, esto ha encendido las alarmas de algunos cines, pues piensan que es una manera velada de decir que en realidad harán lo que quieran con los estrenos.

Justificándose con la “taquilla”, para quitar películas a discreción a pesar de haber dicho que todos los filmes de Warner Bros. estarían más de un mes en cine.

Warner Bros. (Dado Ruvic / REUTERS)

La distribución de las películas de Warner Bros. en cine no fue aclarada por Netflix

Otra cosa que se mencionan en reportes como el de Michael O’Leary de Variety, es sobre cómo será la distribución de las películas de Warner Bros. por parte de Netflix.

Señalan que Ted Sarandos de Netflix no aclaró si después de los 45 días, las películas de Warner Bros. llegarían a la plataforma o no.

Saltándose la distribución de compra y renta digital, así como la producción de copias físicas de las películas (DVD, Blu-ray).

Además no se sabe cuántas películas de Warner Bros. se producirán al año, cuáles llegarán a cine y cuáles a Netflix directamente.

Esto sin olvidar que parece que Netflix no tiene intención de promocionar las películas de Warner Bros. con la clásica leyenda “Solo en Cines”.

Lo cual sería una estrategia para afectar a las exhibidoras, pues daría el mensaje a la gente de que pueden esperar unas semanas para ver la película en su casa y no ir al cine.

Se espera que Ted Sarandos vuelva a ser citado por el Senado para seguir hablando de esta compra, previo a la aprobación de la misma.