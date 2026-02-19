El intento de compra de Warner Bros. por parte de Paramount sigue generando polémica, ahora con la aparición del nombre de Donald Trump en la disputa.

Un grupo de ocho senadores demócratas envió una carta a David Ellison, CEO de Paramount, para que aclare la relación que ha tenido con el presidente de Estados Unidos en torno a la adquisición.

Aunque Ellison respondió que la operación es lo mejor para la industria frente a una posible fusión con Netflix, evitó pronunciarse sobre Trump, lo que elevó las tensiones políticas.

David Ellison (Skydance)

Senadores piden que Paramount aclare su relación con Donald Trump en el caso de Warner Bros.

En la carta se asegura que David Ellison y Paramount han sostenido comunicaciones con Donald Trump y la Casa Blanca en la compra hostil de Warner Bros.

Principalmente se quería saber si había habido alguna donación a Donald Trump por parte de Paramount, y el beneficio que obtendría el presidente de Estados Unidos de la compra de Warner Bros.

Al respecto, David Ellison envió una carta al senador Cory Booker, donde señala que la adquisición de Warner Bros. por parte de Paramount es lo mejor para la industria.

Señalando que la fusión con Netflix extinguiría la competencia; sin embargo, la carta no respondió las preguntas sobre Donald Trump.

Asimismo, voceros de Paramount se negaron a hacer declaraciones al respecto del tema.

Donald Trump y Jared Kushner (Especial)

Donald Trump había negado estar involucrado con Paramount en la compra de Warner Bros.

El nombre de Donald Trump ha salido varias veces en la pelea por la adquisición de Warner Bros. por parte de Paramount.

Originalmente se señaló que Donald Trump apoyaba a Paramount, pues era buen amigo de los Ellison; cosa que el presidente de Estados Unidos negó.

Señalando que no tenía buena relación con la familia Ellison debido a los ataques que había recibido por los canales que pertenecen a Paramount.

Además el retiro de Jared Kushner de la oferta de Paramount por Warner Bros. y la declaración de Trump que no estaba interesado en el tema, parecía indicar su distanciamiento.

Sin embargo, la carta de los senadores demócratas indican lo contrario, con un Donald Trump que aún estaría metido en esta transacción.