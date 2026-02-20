Parece que la suerte comienza a favorecer a Paramount, pues habrían pasado la revisión antimonopolio del Departamento de Justicia para la compra de Warner Bros.
Siendo este el proceso más importante, en términos jurídicos, para que Paramount lograra hacerse con Warner Bros., en caso de que el estudio acepte su oferta.
Paramount no obtuvo objeciones del comité antimonopolio por la compra de Warner Bros.
De acuerdo con un reporte de Variety, el pasado 19 de febrero expiró el plazo legal de la certificación Paramount ante la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de Estados Unidos.
Esto significa que el Departamento de Justicia no encontró motivos para hacer una objeción a Paramount por su intento de hacerse con Warner Bros.
En otras palabras, la compañía de David Ellison tiene vía libre para hacer la compra, en caso de que Warner Bros. decida aceptar su nueva oferta.
Hay que señalar que desde un inicio, Paramount manejó la narrativa de que ellos tenían el mejor acuerdo, pues habría menos trabas en cuestión de las leyes antimonopolio.
Señalando que en caso de aceptar el trato con Netflix, habría más problemas pues estarían eliminando a la competencia con dicha fusión.
Netflix respondió al falló a favor de Paramount por compra de Warner Bros.
Tras darse a conocer el fallo del comité antimonopolio a favor de Paramount por la compra de Warner Bros., Netflix hizo una declaración al respecto.
Señalando que la aprobación del comité antimonopolio no significa que Paramount tenga posibilidades de comprar Warner Bros.
En palabras de David Hyman, director legal de Netflix, Paramount sigue engañando a inversores manipulando la información a su favor.
Afirmando que a pesar del fallo, Paramount aún no obtiene las aprobaciones necesarias y está lejos de obtenerlas.
Desestimando la afirmación de que ahora la empresa de David Ellison tendría vía libre para hacer la compra, en caso de que se llegara a un acuerdo con los dueños de DC Comics.
Parece que todo se decidirá el 20 de marzo, cuando los inversores de Warner Bros. voten acerca de la adquisición por parte de Netflix.