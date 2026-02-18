Ted Sarandos, CEO de Netflix, se burla de Paramount por plazo en oferta por Warner Bros.

Luego de que la junta directiva de Warner Bros. anunciara un plazo de 7 días para que Paramount mejorara su oferta de compra, el codirector de Netflix reaccionó.

En una entrevista a CNBC, Ted Sarandos se burló de Paramount Skydance por el plazo que tiene por Warner Bros. Discovery.

Sarandos aseguró que es tiempo de que Paramount “ponga su dinero donde está su boca” para que demuestre si su oferta por Warner Bros., compañía dirigida por David Zaslav, es real.

Ted Sarandos, CEO de Netflix (Debby Wong / ZUMA Press Wire via Reuters Conn)

El codirector de Netflix expresó que Paramount, empresa encabezada por David Ellison, difundió desinformación para desestabilizar su adquisición de Warner Bros.

De acuerdo con Sarandos, Paramount ha creado una campaña para:

“...inundar la zona con desinformación, creando un montón de hipótesis y escenarios muy descabellados, incluso en cualquier extremo de ese rango, y mucho menos en el extremo superior. El resultado más probable es que no haya ningún ajuste. Warner ha sido muy claro en que su intención es maximizar el efectivo para los accionistas.” Ted Sarandos

Por el momento, la última ventana de Paramount para negociar con Warner Bros. terminaría el lunes 23 de febrero 2026.

Dicha plazo fue avalado por el propio Netflix con la intención de terminar con la incertidumbre y dar pie a la votación de la fusión con Warner Bros. el 20 de marzo, durante la reunión de accionistas.

“Les hemos dado a esos accionistas la oportunidad de obtener exactamente lo que merecen, que es total claridad y certeza sobre el valor de estos acuerdos. Y de lo que estamos seguros es de que el acuerdo de Netflix para adquirir estos activos es el mejor y genera el mayor valor para sus accionistas. Y ellos también lo creen. Por eso recomendaron el acuerdo y lo reiteraron después de esto. Así que les damos siete días para que cumplan con sus promesas.” Ted Sarandos

Mediante una carta, Paramount mejoró su oferta hostil por Warner Bros. asegurando que pagaría 31 dólares (530.84 pesos) por acción y que “no era la mejor y definitiva propuesta”.

Además de que indicó que daría un pago de 25 centavos (4.28 pesos) por acción por cada trimestre en caso de que la compra no se cierre después del 31 de diciembre 2026.

También prometió también que pagaría la tarifa de terminación de acuerdo a Netflix si Warner Bros. se decide por ellos.

Paramount (Unsplash)

Ted Sarandos confía en que Netflix logrará la adquisición de Warner Bros. pese a ofertas de Paramount

Aunque Paramount lance nuevas ofertas para quitarle Warner Bros. a Netflix, Ted Sarandos confía en que se logre la compra de la compañía de entretenimiento.

Sarandos también criticó a David Ellison, director ejecutivo de Paramount, por afirmar que obtendría más fácil que Netflix la aprobación regulatoria del acuerdo por Warner Bros.

Según Ted Sarandos, Paramount:

“...no cuenta con una vía regulatoria más rápida. No sé por qué los Ellison insinuarían que tienen alguna ventaja en el Departamento de Justicia, pero les aseguro que no la tienen, y que, en cuanto a nuestra regulación en Europa y en todo el mundo, somos entidades reconocidas y de confianza para todos los actores europeos. Y, de hecho, nuestro acuerdo, al no adquirir Discovery Global, no perturba en absoluto el sistema de transmisión europeo.” Ted Sarandos

Al ser cuestionado sobre la mejora de la oferta de Paramount, Ted Sarandos no quiso entrar en detalles.

No obstante, mencionó que confía en que la junta directiva de Warner Bros. lleguen a la conclusión de que Netflix es la mejor opción.