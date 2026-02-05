La pelea por Warner Bros. da un nuevo giro con las declaraciones recientes de Donald Trump, quien asegura que gente de Netflix y Paramount lo buscó.

Donald Trump señaló que tanto Netflix como Paramount buscaron su apoyo en su lucha por hacerse con Warner Bros., algo que en su momento fue reportado.

Netflix y Paramount querían que Trump los ayudará en la compra de Warner Bros.

De acuerdo con un reporte de NBC, agentes tanto de Netflix como de Paramount, hablaron y se reunieron con Donald Trump para buscar una ventaja en la compra de Warner Bros.

Es decir, tanto Netflix como Paramount veían el apoyo de Donald Trump a su causa como una ventaja táctica en su búsqueda de Warner Bros.

Donald Trump (Evan Vucci / AP Photo / AP)

Si recordamos, en un inicio se pensó que Paramount se llevaría la “pelea”, pues se dijo que los Ellison eran grandes amigos de Donald Trump, aunque este último desmintió eso.

Sin olvidar que previo al acuerdo con Netflix, se reportó que Ted Sarandos visitó la Casa Blanca para hablar con el presidente de Estados Unidos sobre la mencionada compra.

De hecho, se pensó que Trump había cambiado su alineación, dejando de lado a David Ellison en favor de Netflix, pero parece que las cosas son diferentes.

Netflix (Unsplash)

Trump se negó a apoyar a Netflix y Paramount

En una declaración reciente, Trump confirmó que Netflix y Paramount lo buscaron pidiendo su apoyo en la compra de Warner Bros.

Trump señala que incluso hasta el día de hoy recibe llamadas de Netflix y Paramount en relación al tema.

Sin embargo, también declaró que no ha querido meterse en ese asunto, dejando que el Departamento de Justicia y los organismos competentes se encarguen de todo.

En otras palabras, el presidente de Estados Unidos se mantendrá neutral al respecto , sin cuestionar la decisión que tomen los órganos dedicados a este tipo de transacciones.

Ya sea que den una resolución a favor de Netflix, que Paramount llegue con una oferta de último minuto, o se bloquee la compra en su totalidad.