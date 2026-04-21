Amnistía Internacional sección mexicana se reunió con Volker Türk, alto comisionado de la ONU en Derechos Humanos, ante quien expusieron la impunidad y falta de diálogo por desaparecidos en México.

“La impunidad es como el hilo transversal que complica muchísimo que las personas a las que se les violan los derechos humanos [..] una herida”. Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, Edith Olivares, narró sobre los detalles de la reunión llevada a cabo el domingo 19 de abril con Volker Türk, parte de su visita por el informe de la ONU.

Junto a organizaciones, familiares y colectivos de búsqueda, Amnistía Internacional señaló al alto comisionado la violación en derechos humanos, no sólo por los 133 mil 313 desaparecidos en México.

Amnistía Internacional y Volker Türk abordaron impunidad y falta de diálogo por desaparecidos en México

En entrevista con Pamela Cerdeira, la directora de Amnistía Internacional habló sobre los temas que abordaron en reunión con Volker Türk, quien les habría hecho dos preguntas sobre la situación de desaparecidos.

Una de ellas fue sobre la impunidad, tanto en desaparecidos como en otras violaciones a derechos humanos en México, la cual fue definida por Amnistía Internacional como una herida que las atraviesa.

Portesta por desaparecidos en México (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Referente a los derechos humanos, Amnistía Internacional y otras organizaciones señalaron ante Volker Türk las agresiones en México:

Desapariciones diarias, entre 20 y 40

Feminicidios, ya que 10 mujeres son asesinadas al día

Alto riesgo para el ejercicio del periodismo

Y para el activismo o defensa de los derechos humanos

En consecuente, Amnistía Internacional apunta que la impunidad en México no sólo hiere los derechos humanos, también provoca que los delitos como la desaparición forzada sigan ocurriendo .

Amnistía Internacional ve oportunidad para desaparecidos en informe de la ONU y visita de Volker Tük

Amnistía Internacional también destacó la oportunidad que representa el informe del Comité contra la Desaparición Forzada, que señala la urgencia de fortalecer las herramientas de México en crisis de desaparecidos.

Por lo mismo, tanto Amnistía Internacional como los 104 colectivos de búsqueda representan una oportunidad para señalar que el problema no es sólo un problema en México, sino de toda la humanidad.

En consecuente, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades mexicanas a que acepten la ayuda que brindaría la Asamblea General de la ONU tras activarse el artículo 34 de la Comisión de Derechos Humanos.

Que de aceptarse, brindará ayuda a México con cooperación técnica, asistencia especializada y apoyo financiero para atender la crisis forense y de desaparecidos.