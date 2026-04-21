La titular de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, calificó como positiva su reunión con Volker Türk, Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Durante la conferencia del pueblo de Claudia Sheinbaum, Rosa Icela Rodriguez -de 66 años de edad- confirmó haberse reunido el día lunes y por un largo tiempo con Volker Türk -de 61 años de edad-.

“Ayer nos reunimos durante un buen lapso, ahí en la Secretaría de Gobernación, con el Alto Comisionado de la ONU que llegó de Ginebra, y con su equipo de trabajo” Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación.

Destacando que el encuentro fue positivo y que en todo momento hubo un diálogo respetuoso, la funcionaria reveló los temas que se trataron:

Sistema de derechos humanos en México: Cómo es en el país, cómo se ha reforzado y cómo se actualiza.

Discriminación sobre búsquedas.

Víctimas

Migración

Programas y protocolos de búsqueda y rescate

Planes a futuro en México

Rosa Icela Rodríguez en reunión con Volker Türk (@rosaicela_/X)

Gobierno de México refrenda su cooperación y compromiso con el sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos

Rosa Icela Rodríguez, en nombre del Gobierno de México, manifestó a Volker Türk la convicción de continuar trabajando con todos los organismos internacionales como hasta el día de hoy.

“Fue un gran compromiso de colaborar, no solamente por una cuestión de ley, de orden legal, sino la convicción de estar trabajando permanentemente en una relación con respeto y restricto de derechos humanos” Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación.

Rosa Icela Rodríguez niega confrontación con la ONU por reporte de personas desaparecidas

A principios de este mes de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), argumentando que no considera información oficial y se basa en datos desactualizados.

Ante esto, Rosa Icela Rodríguez negó haber tocado el tema con Volker Türker; sin embargo, dijo haber manifestado la posición del Gobierno de México, de colaborar plenamente con todos los organismos de las Naciones Unidas.