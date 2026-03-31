“Intentaba llegar al baño más rápido”: Seguridad CDMX sobre muerte en Estadio Banorte”

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), informó que, según declaraciones de testigos y acompañantes, el hombre que murió durante la reapertura del Estadio Banorte estaba intentando llegar al baño más rápido.

“Los testimonios recabados en el lugar, entre ellos acompañantes, refieren que este hombre quería acudir a uno de los baños en la zona de palcos. Por distintas razones no puede acceder rápidamente a los baños, entre otras porque había una fila muy larga”. Pablo Vázquez Camacho

Fue el sábado 28 de marzo cuando minutos antes del partido México vs Portugal en el Estadio Banorte, un aficionado murió tras caer de varios metros de altura en la zona de rampas.

Muerte en Estadio Banorte (ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO / Rogelio Morales Ponce)

Muerte en Estadio Banorte ocurrió por un trauma craneoencefálico severo, afirma Seguridad CDMX

En conferencia de prensa, Pablo Vázquez Camacho confirmó que el hombre de 27 años que murió en el Estadio Banorte lo hizo tras caer de varios metros de altura mientras intentaba llegar al baño más rápido.

El titular de la SSC CDMX manifestó que el aficionado, al no poder acceder al baño en la zona donde se encontraba, tomó la decisión de brincar de una rampa a otra.

Esto con la intención de bajar al siguiente nivel del Estadio Banorte, en lugar de caminar y descender por las rampas como es debido.

“Toma la decisión mientras está haciendo la fila, según testimonios, de brincar de una rampa a otra. Es como si pasaras de un nivel a otro en lugar de dar la vuelta”. Pablo Vázquez Camacho

Vázquez Camacho señaló que, al hacer esta acción, el hombre no tuvo agarre de la rampa y cayó a una zona de vacío que siempre ha existido en la estructura del Estadio Banorte.

Derivado de lo anterior, se presume que el fuerte impacto contra el suelo le causó un traumatismo craneoencefálico severo, provocando su muerte inmediata en la planta baja del recinto.

Vázquez Camacho indicó que las autoridades continuarán recabando testimonios como parte de las investigaciones, con la finalidad de dar cierre al caso y esclarecer la muerte del aficionado.