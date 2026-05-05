Con el objetivo de satisfacer la demanda de los miles de aficionados del Mundial 2026, bares en Kansas City abrirán desde las 6 am para vender alcohol.

En Kansas City se aprobó una nueva ley que permite a los bares operar hasta veintitrés horas al día durante la justa deportiva.

Kansas City aprueba ley para que bares abran desde las 6 am para vender alcohol durante el Mundial 2026

Kansas City se prepara para el Mundial 2026, donde el comercio local y los servicios turísticos enfrentan el desafío de recibir a millones de personas.

Bar (Unsplash)

Es por ello por lo que las autoridades de Missouri y Kansas aprobaron una ley sobre el consumo de bebidas alcohólicas para permitir que los bares operen hasta veintitrés horas al día durante el Mundial 2026.

Esta medida autoriza la venta de alcohol desde las seis de la mañana, buscando satisfacer la demanda de los miles de aficionados internacionales que visitarán Kansas City.

Esto significa que cualquier persona en Kansas City durante el Mundial 2026 podrá beber prácticamente a cualquier hora del día.

El cambio normativo estará vigente durante todo el certamen -del 11 de junio hasta el 19 de julio- para apoyar el impacto económico esperado por la llegada de diversas selecciones nacionales.

Durante el Mundial 2026, Kansas City albergará a cuatro selecciones nacionales por lo que se espera una alta afluencia de turistas.

El estadio Arrowhead de los Chiefs albergará partidos durante todo el torneo: cuatro partidos de la fase de grupos, así como un encuentro de dieciseisavos de final y otro de cuartos de final.

Restaurantes de Kansas City evalúan implementar propina automática del 20% durante el Mundial 2026

La Asociación de Restaurantes de Missouri recomendó a los comercios de comida implementar una propina automática del 20% en Kansas City durante el Mundial de Fútbol 2026.

Esta iniciativa busca proteger los ingresos de los trabajadores ante la llegada masiva de turistas extranjeros que no están acostumbrados al sistema de gratificaciones estadounidense.

Aunque la medida es una recomendación voluntaria y no una obligación legal, se sugiere a los negocios mantener una comunicación clara para evitar malentendidos con los clientes.

Además, el personal local recibirá capacitación cultural para adaptarse a las expectativas de los visitantes internacionales durante el evento.

Se espera que los establecimientos regresen a su modelo tradicional de propinas opcionales una vez que finalice la competencia deportiva en julio.