En el marco del Mundial 2026, Grupo Modelo no solo apostará por acercar el futbol a los mexicanos, sino también por reforzar un mensaje clave: el consumo responsable de alcohol durante el evento más importante del deporte.

Además, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 10 de abril, Grupo Modelo anunció que regalará 500 boletos para los partidos que se disputarán en México.

De acuerdo con el anuncio, esto serán destinados a personas mayores de edad que resulten ganadoras del llamado “Mundial Social”, un torneo impulsado por el gobierno federal.

Grupo Modelo apuesta por el consumo responsable durante el Mundial 2026

Grupo Modelo destacó que el Mundial 2026 en México, será una plataforma para promover el consumo moderado de alcohol, así como evitar su venta a menores de edad.

Sin embargo, más allá del incentivo deportivo, la cervecera busca aprovechar la visibilidad global del torneo para fomentar hábitos responsables entre los aficionados.

Como parte de esta estrategia ante el consumo responsable de alcohol en el Mundial 2026 que ocurrirá en México, Estados Unidos y Canadá, Grupo Modelo capacitará a vendedores en estadios y puntos de venta en todo el país.

Esto será con el objetivo de garantizar prácticas responsables durante la justa mundialista ante el consumo de alcohol responsable entre los fanáticos.