Los jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) obtuvieron la suspensión judicial de parte del Tercer Tribunal Colegiado de Nuevo León contra la reforma a pensiones.

Este mismo jueves 14 de mayo, un grupo de jubilados de CFE protestaron en frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reducción a sus pensiones.

Los jubilados de CFE se suman a las protestas de pensionados que se verían afectados por la reforma al artículo 127 constitucional contra las llamadas “pensiones doradas”.

Jubilados de CFE consigue suspensión judicial contra reducción de pensiones

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Nuevo León falló a favor de la queja de los jubilados de CFE y otorgó de manera unánime una suspensión a la reforma de pensiones.

Jubilados CFE logran suspensión a reducción de pensiones (Victor Manolete Ornelas)

Acorde con el argumento de los magistrados, hay un impacto emocional en la reducción a las pensiones que no toma en consideración que los jubilados de CFE son adultos mayores.

Por lo mismo, la reducción de sus pensiones deja a los jubilados de CFE en una situación de incertidumbre, ya que deben cubrir necesidades básicas como medicinas.

El tribunal señaló que los recortes con la reforma a pensiones rondarían entre el 44% y 78.5% de sus ingresos inmediatos, lo que impactó en casos de gastos médicos mayores.

El tribunal de Nuevo León falló a favor de los jubilados tras el rechazo de una amparo del juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el mismo estado.

Jubilados de CFE protestan en la SCJN contra reducción de sus pensiones

La tarde de este jueves 14 de mayo, en las inmediaciones de la Plancha del Zócalo, los jubilados de la CFE protestaron en contra de la reforma que reduce sus pensiones.

A las inmediaciones de la SCJN y frente Palacio Nacional se habrían presentado al menos 600 jubilados de la CFE en exigencia que se dé marcha atrás la reforma.

Añadieron entre sus exigencias la intervención de la SCJN para que se de el pago de los adeudos de sus pensiones, así como sus prestaciones que son vulneradas con la reforma.

Los jubilados de la CFE aseguran que la reforma al artículo 127 contra las pensiones doradas afectarían a su vez varios artículos constitucionales, como el 1, 14 y 123.