El Gobierno de la Ciudad de México informó que se aplicará ley seca en el Centro Histórico por el concierto de Shakira en el Zócalo.

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden durante el concierto de Shakira , se informó que habrá ley seca el domingo 1 de marzo.

“En el marco del concierto de Shakira en el Zócalo Capitalino, el Gobierno de CDMX informa que se emitió el acuerdo por el que se establece ley seca, publicado hoy en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México” Gobierno de la Ciudad de México

Habrá ley seca en el Centro Histórico por concierto de Shakira en Zócalo CDMX

A través de las redes sociales, la Secretaría de Gobierno capitalina dio a conocer que se aplicará ley seca este domingo 1 de marzo en el Centro Histórico de la CDMX.

Concierto de Shakira en Zócalo CDMX: ley seca en el Centro Histórico (@SeGobCDMX / X )

Esto como medida preventiva por el concierto gratuito que ofrecerá Shakira en el Zócalo CDMX.

La Secretaría de Gobierno capitalina informó que la medida de la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones aplicará:

El 1 de marzo de las 14:00 a las 23:00 horas

En tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico

Con la medida de ley seca se prevé reforzar las medidas preventivas para garantizar la seguridad y el orden durante el evento de Shakira.

Y que se garantice el desarrollo pacífico del espectáculo masivo.

¿Cuál es el Perímetro A del Centro Histórico donde habrá ley seca por el concierto de Shakira?

El perímetro “A” corresponde al núcleo central del Centro Histórico, alrededor de la Plaza de la Constitución y calles aledañas.

Cuenta con una superficie de 9.7 kilómetros cuadrados y entre los inmuebles que abarca son:

Templo Mayor de México Tenochtitlan

Catedral Metropolitana

Palacio Nacional

Antiguo Palacio del Ayuntamiento

Palacio de Bellas Artes

Museo Nacional de Arte

El acuerdo no menciona restricciones fuera del perímetro “A”, por lo que se podrá vender bebidas alcohólicas fuera de esta zona.

La medida estipula que la venta en envase cerrado para consumir fuera de los establecimientos queda estrictamente suspendida.

Sin embargo, se permite el consumo de bebidas alcohólicas en copeo con alimentos dentro de establecimientos como:

Restaurantes y salones de fiestas.

Establecimientos de hospedaje y clubes privados.

Salas de cine, teatros y auditorios.