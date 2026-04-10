Grupo Modelo se suma al movimiento #MundialSocial2026 y anuncia tres acciones concretas para acercar el Mundial 2026 a los aficionados y comunidades de todo el país.

Y es que durante la conferencia de este 10 de abril de la presidenta Claudia Sheinbaum, Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, reveló las acciones que planea Grupo Modelo durante el evento deportivo.

Estos son los tres compromisos que Grupo Modelo hizo para el Mundial 2026

Grupo Modelo reafirma su compromiso social con México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 al anunciar tres iniciativas concretas que beneficiarán directamente a aficionados, pequeños comercios y comunidades de todo el país.

Pues con acciones, Grupo Modelo busca hacer del torneo un evento verdaderamente inclusivo y accesible con tres compromisos principales, tal y como lo anunció Gabriela Cuevas Barrón:

Grupo Modelo donará 500 boletos para los partidos que se disputen en México. Grupo Modelo apoyará a 35 mil pequeños comercios con licencias gratuitas para transmitir los partidos del Mundial 2026 Grupo Modelo llevará caravanas con pantallas gigantes a 600 municipios de los 32 estados de la República Mexicana

Grupo Modelo donará 500 boletos para los partidos que se disputen en México

Tal y como se reveló, Grupo Modelo donará 500 boletos para los partidos en México, que se entregarán a ganadores adultos, mayores de 18 años de los “Mundialitos” organizados por el Gobierno de México.

La dinámica será transparente y permitirá que aficionados comunes vivan de cerca la emoción del Mundial en los estadios, buscando premiar la participación ciudadana y el talento local en torneos comunitarios.

Grupo Modelo apoyará a 35 mil pequeños comercios con licencias gratuitas para transmitir los partidos del Mundial 2026

De igual manera, se anunció que Grupo Modelo apoyará a 35 mil pequeños comercios como fondas, restaurantes, abarrotes y tienditas de barrio, con licencias gratuitas para transmitir los juegos, televisores y mobiliario, impulsando la economía local durante el torneo.

De esta forma, miles de negocios locales podrán convertirse en “estadios vecinales”, atraer más clientes durante el torneo y generar mayores ingresos.

Por lo que esta acción impulsa la economía popular y fortalece el tejido social de las colonias y municipios de todo el país.

Grupo Modelo llevará caravanas con pantallas gigantes a 600 municipios de los 32 estados de la República Mexicana

Finalmente, el tercer compromiso que Grupo Modelo llevará caravanas y pantallas gigantes a 600 municipios de los 32 estados de la República para que más personas puedan disfrutar la fiesta del fútbol en comunidad.

Estas caravanas están inspiradas en las tradicionales “Caravanas Corona” con pantallas móviles permitirán que miles de personas sin acceso fácil a transmisiones disfruten los partidos en un ambiente comunitario y seguro, promoviendo la convivencia y el consumo responsable.