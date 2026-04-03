La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX incorporó cuatro nuevos binomios caninos a la Policía de Bancos e Instituciones para reforzar la vigilancia en eventos masivos y la detección de explosivos rumbo al Mundial 2026.

Los perros Uzi, Nix, Atena y Beretta, de raza Pastor Belga Malinois, cuentan con adiestramiento especializado en:

Detección de explosivos

Alerta ante riesgos

Inteligencia operativa

Disciplina en vigilancia

Su integración busca garantizar la seguridad de miles de asistentes en conciertos, partidos y concentraciones públicas durante el Mundial 2026.

Ellos son los cuatro nuevos binomios caninos que estarán en el Mundial 2026

Uzi, Nix, Atena y Beretta son los cuatro nuevos binomios caninos que se incorporaron al PIB y que estarán participando para reforzar la seguridad en la CDMX de cara al Mundial 2026 que se llevará a cabo en el país.

Los perros, que son de raza Pastor Belga Malinois, cuentan con adiestramiento especializado y su integración busca garantizar la protección de miles de asistentes durante la justa mundialista, conocida como #MundialChilango.

Con estas nuevas unidades K9 también conocidas como binomios caninos que se integraron al PIB, la SSC de la CDMX eleva sus capacidades de seguridad en la capital, priorizando la prevención de amenazas en conciertos, partidos y concentraciones públicas como ocurrirá con el Mundial 2026.