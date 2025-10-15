Giovani Gutiérrez es un político y empresario mexicano con una amplia trayectoria en el servicio público.

Ha sido diputado local en el Congreso del entonces Distrito Federal y, desde 2021, funge como alcalde de Coyoacán, cargo para el que fue reelecto en 2024.

¿Quién es Giovani Gutiérrez?

Giovani Gutiérrez es un empresario y político mexicano con una destacada trayectoria tanto en el sector público como privado.En 2006 fue candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), y en 2009 resultó electo diputado local por el Distrito XXVII, correspondiente a Coyoacán.

En el ámbito empresarial, cuenta con experiencia en la industria papelera desde 1988, donde inició como gerente de compras de productos e insumos. En 1990 se desempeñó como gerente de operaciones y planeación, desarrollando programas de logística y nuevos canales de distribución

¿Qué edad tiene Giovani Gutiérrez?

Giovani Gutiérrez tiene 55 años, ya que nació el 19 de marzo de 1970, en la Ciudad de México.

¿Giovani Gutiérrez tiene esposa?

El alcalde Giovani Gutiérrez mantiene su vida privada con discreción; sin embargo, en sus redes sociales comparte fotografías junto a su esposa Rosy, con quien ha formado una familia.

¿Qué signo zodiacal es Giovani Gutiérrez?

Giovani Gutiérrez es Piscis, signo que corresponde a las personas nacidas entre el 19 de febrero y el 20 de marzo, y que se caracteriza por su empatía, sensibilidad e intuición.

¿Giovani Gutiérrez tiene hijos?

Giovani Gutiérrez tiene dos hijas junto a su esposa Rosy, a quienes también ha mencionado en publicaciones en sus redes sociales.

¿Qué estudió Giovani Gutiérrez?

Giovani Gutiérrez es licenciado en Administración Pública por la Universidad La Salle, donde cursó sus estudios entre 1990 y 1994.

¿En qué ha trabajado Giovani Gutiérrez?

La carrera de Giovani Gutiérrez combina más de una década en la política local con experiencia empresarial en dirección y planeación estratégica.Ha ocupado diversos cargos en el servicio público, entre ellos: