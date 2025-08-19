El periodista Joaquín López-Dóriga desafió a Beatriz Gutiérrez Müller a interponer una demanda en su contra, luego de afirmar que la historiadora sí inició el trámite para obtener la nacionalidad española.

A inicios de mayo pasado, diversos medios de comunicación reportaron que Beatriz Gutiérrez inició en las oficinas del Consulado General de España en la Ciudad de México (CDMX) el trámite para la nacionalidad española, con el fin de mudarse al país europeo.

Más de tres meses después, el periódico ABC de España reportó que Gutiérrez Müller no sólo ya tendría la nacionalidad española, sino que viviría en La Moraleja, un barrio de lujo en Madrid.

Joaquín López-Dóriga reta a Beatriz Gutiérrez a presentar una demanda en su contra (Especial)

Beatriz Gutiérrez respondió con una carta en la que negó que ella y su hijo Jesús Ernesto actualmente vivan en Madrid:

“Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”, aclaró e incluso, aseguró que el pasado fin de semana fue a visitar a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Palenque, Chiapas.

Joaquín López-Dóriga reta a Beatriz Gutiérrez a presentar una demanda en su contra: “Tiembla gelatina”

Durante su noticiero en Radio Fórmula, Joaquín López-Dóriga retó a Beatriz Gutiérrez Müller a presentar una demanda en su contra desde el 1 de septiembre, día en que toman posesión las y los integrantes de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Uy, tiembla gelatina. ¿De que yo dije que usted inició el trámite para obtener la nacionalidad española? Órale, venga. A partir del día 1 lo puede hacer", expresó López-Dóriga en la emisión.

El periodista explicó que lo único que dijo, y sostuvo, fue que la investigadora inició el trámite para obtener la nacionalidad española en la CDMX.

Joaquín López-Dóriga aseguró que el documento no se lo pueden negar porque la ley de España contempla la conocida ‘Ley de Nietos’ permite que los hijos y nietos de españoles de origen soliciten la nacionalidad española.

Sin embargo, reconoció que el único obstáculo para Gutiérrez sería que uno de los requisitos es jurar lealtad al Rey Felipe VI.

“Denúncieme por haber escrito y reiterado y hecho público y lo sostengo que inició el mayo el trámite para obtener la nacionalidad española en las oficinas que están en Polanco del Consulado General de España en México en donde no se lo pueden negar, porque es la ley española y sí tiene que jurar lealtad al Rey Felipe VI, si no, no se la dan. Ese sería el único obstáculo” Joaquín López-Dóriga. Periodista

Beatriz Gutiérrez Müller analiza demanda contra Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga y más por calumnia sobre mudanza a España

Ante toda la polémica generada, Beatriz Gutiérrez Müller respondió en redes sociales que analiza presentar una demanda contra Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga y más comunicadores por la “calumnia” sobre su supuesta mudanza a España.

En respuesta a Epigmenio Ibarra, Beatriz Gutiérrez Müller recordó que el nuevo Poder Judicial entrará en funciones pronto y con ello podría estar pensando en demandar a quienes reportaron la supuesta mudanza, para que se haga justicia.

“…pues yo creo que hay que esperar sentados porque así como avientan la piedra, esconden la mano… Una buena: entrará en funciones el nuevo Poder Judicial y está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia”, respondió al comunicador.