Beatriz Gutiérrez Müller desmintió que se haya mudado a Madrid, España, y queda la duda de si va a demandar al periódico ABC de España por difundir noticias falsas.

De acuerdo con una respuesta en redes sociales, Beatriz Gutiérrez Müller dejaría que termine el mes de agosto y emprendería acciones legales a partir del 1 de septiembre.

Y es que dejó ver que ya entrará en funciones en nuevo Poder Judicial por lo que ve una “opción real de denunciarlos”.

“Una buena: entrará en funciones el nuevo Poder Judicial y está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia” Beatriz Gutiérrez Müller

Demanda de Beatriz Gutiérrez vs ABC de España será a partir del 1 de septiembre

En otra publicación de Instagram, Beatriz Gutiérrez Müller preguntó a sus seguidores “¿Los mandamos a comparecer al Ministerio Público por sus linajes demenciales?”.

Beatriz Gutiérrez se lanza contra el periódico ABC de España por “perturbados” (Beatriz Gutiérrez en Instagram)

Otro indicio que que está considerando denunciar y obtener una indemnización es la respuesta al director de SDPnoticias, Federico Arreola, a quien comentó “Les aterra perder dinero en indemnización… lo voy a considerar (denunciar)”.

Jajaja… cierto que les aterra ‘perder’ dinero en indemnización… lo voy a considerar, no te preocupes. — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) August 18, 2025

El nuevo Poder Judicial electo en 2025 iniciará funciones el 1 de septiembre, por lo que en dos semanas podría iniciar a hacer gestiones al respecto.

¿Demanda de Beatriz Gutiérrez vs ABC de España será solo en México?

Al ser un periódico español se desconoce si las posibles acciones legales que emprendería Beatriz Gutiérrez Müller serían solo en México o también en España.

Cabe recordar antes que el periódico ABC de España, el periodista Salvador Garcia Soto también compartió detalles de la supuesta mudanza.

Aseguró que no solo viviría en La Moraleja, un barrio a todo lujo de Madrid, España, donde residen estrellas del deporte y el entretenimiento.

Se señala que Ciro Gómez Leyva o Joaquín López Dóriga también podrían ser denunciados al ser parte de los medios que replicaron la noticia.

Este fin de semana el periódico ABC de España afirmó que Beatriz Gutiérrez Müller ya se había mudado a Madrid y que su hijo podría estudiar en la Universidad Complutense de Madrid.

En ese sentido, también negó que su hijo se haya mudado y señaló que ella va a seguir viviendo en México y trabajando en la universidad pública en la que es docente e investigadora (BUAP).