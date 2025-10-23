En plena entrevista, Joaquín López-Dóriga y Sergio Mayer discuten al hablar sobre el baile de La Sonora Santanera en la Cámara de Diputados.

Luego de que la tensión fue en aumento, Joaquín López-Dóriga decidió dar por terminada su entrevista con Sergio Mayer y reconoció que fue un error haberlo buscado.

Así fue la discusión entre Joaquín López-Dóriga y Sergio Mayer por el baile de La Sonora Santanera en la Cámara de Diputados

Sergio Mayer se encuentra en medio de la controversia luego de que organizó un baile con La Sonora Santanera en la Cámara de Diputados.

El Diputado de Morena aseguró que no se trató de un baile y que solo fue un evento para reconocer los 70 años de la Sonora Santanera .

Sin embargo, al hablar sobre la polémica, Joaquín López-Dóriga y Sergio Mayer terminaron peleando.

Sergio Mayer estaba justificando las acciones de lo que pasó con la Sonora Santanera y aseguró que no rompieron las reglas, pues no se trató de ninguna fiesta.

En su discurso, Sergio Mayer aseguró que son eventos que pasan constantemente en la Cámara de Diputados y no entendía que ahora se generará gran polémica.

Joaquín López-Dóriga destacó que en la Cámara de Diputados se han organizado conciertos, pero no “bailongos”.

Sergio Mayer cambió su tono y de inmediato cuestionó a Joaquín López-Dóriga las razones por las que estaría “prohibido un bailongo”.

Joaquín López-Dóriga alzo la voz y le pidió a Sergio Mayer que lo respetará porque lo conoce desde hace muchos años.

Sergio Mayer también alzó la voz y destacó que no le estaba faltando el respeto y le pidió no confundir las cosas.

De manera contundente, Joaquín López-Dóriga señaló que no está hablando de lo prohibido, sino que en medio de “una tragedia nacional, el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados se echa un bailongo” .

La tensión aumentó cuando Joaquín López-Dóriga le cuestionó a Sergio Mayer si consideraba correcto el baile, a lo que el diputado de Morena destacó que no era “incorrecto”.

Joaquín López-Dóriga se molestó al ver que Sergio Mayer no salía de la misma respuesta, por lo que prefirió terminar la entrevista.

Esto en medio de acusaciones de Sergio Mayer de que solo quería que él dijera lo que quería.

Sergio Mayer, actor. (Graciela López/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Tras discusión, Joaquín López-Dóriga reconoce que fue su error haber entrevistado a Sergio Mayer

Joaquín López-Dóriga se mostró muy molesto al señalar que Sergio Mayer se encontraba acostumbrado a hacer lo que quería en la Cámara y en los programas de espectáculos.

Ya sin la presencia de Sergio Mayer, Joaquín López-Dóriga compartió el mensaje que le envió el Diputado de Morena .

En el mensaje Sergio Mayer le señalaba a Joaquín López-Dóriga que le podía responder y explicar sobre el tema del baile de La Sonora Santanera en la Cámara de Diputados.

Sergio Mayer le pedía a Joaquín López-Dóriga que le preguntará con todo y asumió la responsabilidad del evento.

Joaquín López-Dóriga reconoció que fue su error haberlo buscado y destacó que si lo hizo enojar porque Sergio Mayer cree que se encuentra en un programa de espectáculos y no en un noticiero.