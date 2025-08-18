Joan Guirado, periodista del diario ABC, respondió a Beatriz Gutiérrez Müller luego de que rechazó la versión del medio español sobre su mudanza a La Moraleja en España.

En entrevista con Azucena Uresti, el periodista de ABC sostuvo su versión de que Beatriz Gutiérrez se mudará a un barrio exclusivo de Madrid, España, junto con su hijo Jesús Ernesto López Gutiérrez, pero no ofreció más pruebas.

Este fin de semana, el diario español reportó que próximamente la investigadora se mudaría a vivir a España, país al que promovió la exigencia de perdón a México por las atrocidades cometidas en el periodo conocido como la ‘Conquista’

Luego de conocer la postura pública de Beatriz Gutiérrez sobre su supuesta mudanza a La Moraleja, en Madrid, Joan Guirado, periodista del ABC, agradeció la respuesta, pero no se retractó de la información publicada por el medio español.

Guirado aclaró a Azucena Uresti que el periódico ABC nunca aseguró que ella y Jesús Ernesto ya se encontraban viviendo en Madrid.

“<b>Mantenemos nuestra información </b>y le agradezco la carta. Nunca decíamos que estaban aquí ninguno de los dos y ella también lo dice que ninguno de los dos está aquí en este momento. Mantenemos la información” Joan Guirado

El periodista refirió que Beatriz Gutiérrez actualmente podría estar en México, pero que reiteró que es cuestión de tiempo para su llegada permanente a España, donde se espera su hijo Jesús Ernesto ingrese a la Universidad Complutense.

“Estará en Ciudad de México, estará en Palenque. No sé dónde está ahora mismo, pero estará por nuestro país pronto”, recalcó.

Indicó que Gutiérrez y su hijo serán bien recibidos en su país e ironizó con que si requiere sugerencias de lugares para ir a comer se le brindará.

Joan Guirado, periodista del diario ABC, señaló que Beatriz Gutiérrez no está actualmente en España, pero insistió, “lo estará”.

El periodista explicó que aún no comienza el periodo de clases de la universidad donde Jesús Ernesto López, supuestamente, estudiará.

Dijo que a mediados de septiembre iniciará el curso de Jesús Ernesto, por lo que aseguró que “es cuestión de días” para que la historiadora se mude al país ibérico.

“Es posible que no esté en España hoy, la universidad todavía no empieza. Que va a venir a España, seguro. Puede estar en México todavía (...) es cuestión de días” Joan Guirado. Periodista de ABC de España

Sin embargo, en ningún momento presentó alguna prueba sobre la posible mudanza de Beatriz Gutiérrez a La Moraleja en España.