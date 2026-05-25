TV Azteca respondió a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien llamó a la población a no consumir la programación de la televisora durante su conferencia matutina de este lunes 25 de mayo de 2026.

A través de un comunicado, la empresa acusó un presunto intento de censura y advirtió que podrían venir más ataques contra medios críticos.

“Y no somos ingenuos; sabemos que vienen más ataques y que esto es apenas el preludio de una etapa de censura y silenciamiento (sic) contra los medios críticos como nosotros” Comunicado de Tv Azteca

Durante la llamada “mañanera del pueblo”, Sheinbaum pidió no ver TV Azteca tras ser cuestionada sobre las acciones del colectivo Mexicanos al Grito de Paz vinculado a Ricardo Salinas Pliego.

“No vean TV Azteca. Se va a enojar Salinas Pliego, ha de estar escribiendo un tuit, bueno un ‘X’ en este instante” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

TV Azteca afirma que millones de mexicanos seguirán viendo su programación

En su posicionamiento, TV Azteca aseguró que millones de mexicanos continúan consumiendo sus contenidos, entre ellos:

Realities

Películas

Coberturas deportivas

Espacios informativos

“Estos mexicanos no dejarán de vernos solo porque a usted le incomode la verdad y nuestro liderazgo en la conversación pública” Comunicado de Tv Azteca

La televisora también afirmó que no es la primera vez que, presuntamente, integrantes de la llamada Cuarta Transformación intentan “boicotearlos” o afectar sus operaciones.

TV Azteca acusa intento de censura y lanza críticas contra la 4T

En el comunicado, la empresa calificó las declaraciones de Sheinbaum como “un intento evidente de censura” y “una agresión directa a la libertad de expresión y de prensa”.

Además, lanzó acusaciones contra integrantes y figuras cercanas al gobierno federal, señalando presuntos vínculos con corrupción, crimen organizado y afectaciones económicas al país.

Entre los nombres mencionados se encuentran:

También mencionaron a Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

TV Azteca asegura que trabaja “por México y los mexicanos”

En la parte final del comunicado, la televisora aseguró que continuará trabajando para la audiencia mexicana pese a las críticas y tensiones con el gobierno federal.

“Seguiremos trabajando por México y los mexicanos”, concluyó la empresa tras denunciar presuntos actos de censura y ataques en su contra.